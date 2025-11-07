Revelan la demanda que Raúl Ocampo habría interpuesto contra los padres de Alejandra Villafañe

Raúl Ocampo se ha pronunciado en varias ocasiones por medio de sus redes sociales, y ha revelado el gran dolor que le dejó la muerte de Alejandra Villafañe, actriz que falleció de cáncer y con quien compartió por más de cuatro años.

Sin embargo, una reciente entrevista con Juan Pablo Raba para su pódcast Los hombres sí lloran, el actor causó revuelo, pues entre lágrimas confesó cómo fue enfrentar junto a ella la enfermedad y reveló la forma en la que ha llevado el duelo tras dos años de lo ocurrido.

Raúl Ocampo habló del su duelo por Alejandra Villafañe. | Foto: Hérnán Puentes

No obstante, esto no fue del agrado de los familiares de la fallecida artista, por lo que, Claudia Villafañe, una de sus primas, se pronunció a través de su cuenta de Instagram y arremetió en contra del actor, asegurando que no habría revelado toda la verdad y en varias ocasiones se habría mostrado ausente.

Además, reveló que el actual participante de MasterChef Celebrity habría instaurado una demanda en contra de los padres de Alejandra, relacionada con temas económicos.

“Los frutos de su trabajo fueron reclamados por su pareja por medio de una demanda a sus padres por su pensión, cosa que además, era innecesario porque por ley sabemos que le pertenecía a él, pero que con este acto nos demostró qué es lo que realmente, mueve a su corazón, dinero que por supuesto, no le interesa a su mamá porque con el gran dolor que ella lleva en el alma, el dinero, es insignificante”, dijo la mujer en medio de la molestia.

Además, aseguró que no fue correcta una comparación que el actor habría hecho en medio de la entrevista, pues su familia consideró que dejó de lado el dolor de los padres de Alejandra, quienes han sufrido fuertemente por su partida.

“El dolor que, además se atrevió a comparar con el dolor de él en un pódcast que hizo, en donde dijo que según la tanatología, el dolor que siente una persona al perder a su pareja, es mayor al dolor que siente una madre al perder a un hijo”.

Finalmente, se dirigió directamente a Raúl y le pidió que respetara la memoria de Alejandra.