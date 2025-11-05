Raúl Ocampo reveló cómo le iba a pedir matrimonio a Alejandra Villafañe; ya tenía el anillo

Uno de los más afectados con la muerte de la actriz y presentadora colombiana fue Raúl Ocampo, su novio y compañero, pues habían planeado una vida juntos y tenían en mente construir una familia en el futuro.

El actor tenía planeado casarse con su novia. | Foto: Hérnán Puentes

En una reciente entrevista con Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres si lloran, el famoso actor se sinceró, y en medio de lágrimas, contó por primera vez cómo iba a pedirle la mano a su novia, la cual había planeado para Alejandra Villafañe.

“Yo dije: ‘yo me voy a casar con ella’ (...) yo estoy seguro de que si yo logro traer una promesa divina, la promesa de ”te quiero cuidar y te quiero amar por toda la vida”, de pronto esa explosión de amor la sana. Al final el amor sí nos salvó, no como esperábamos, pero definitivamente el amor nos salvó“, dijo frente a las cámaras.

Confesó además, los detalles que tuvo en cuenta a la hora de buscar el diseño perfecto del anillo que quería entregarle, pues quería que cada una de sus características tuviera un significado y fuera especial, teniendo en cuenta el contexto médico que la mujer estaba atravesando.

En medio de su investigación y la fe por una posible cura del cáncer de Alejandra, Raúl llegó al arcángel San Rafael, el cual se suele identificar con el color verde, por lo que seleccionó una esmeralda rectangular en forma de vela como la joya principal de la pieza.

@loshombres.si.lloran “El amor sí nos salvó: no como esperábamos, sino como lo hubiera escrito yo” En ocasiones, la vida da giros completamente inesperados. Hacemos planes, nos proyectamos y nos organizamos con base a ellos … hasta que ella llega y nos demuestra que no tenemos el control. Que las cosas pasan, y que, frente a ciertas situaciones, podemos hacer poco más allá de aceptarlo. Sin embargo, en medio de su complejidad, la vida sigue siendo hermosa, y nos dio una herramienta -la más poderosa de todas- para poderlo superar todo: el amor. El amor que sentimos frente a nosotros, los nuestros y los que nos rodean… frente al mundo, la naturaleza y las cosas que nos hablan al corazón… hacia el arte, nuestro trabajo y las huellas que han dejado caminando los que vinieron antes de nosotros… ¡tanto amor por dar y recibir! Y si, volvemos a confirmarlo: el amor es la fuerza más poderosa que puede existir. Y el amor ha llegado para salvarnos a todos -de diferentes formas, en diferente medida, pero siempre el amor. Nuestro episodio con Raúl está al aire, y ya pueden verlo completo en nuestro canal de youtube y spotify ❤️ #raulocampo #amor #relacion #matrimonio #planes ♬ original sound - Los Hombres Si Lloran

“Además, estaba agarrada a la promesa de amor, que es el material más precioso que es el oro. Ese oro en simbología es nuestro amor y la promesa que nos hacemos”, confesó el actual participante de MasterChef Celebrity 2025.

Por otro lado, en su interior tenía un grabado que decía “Quiero que sepas que...”, una frase que solían utilizar en momentos románticos debido a su profundo significado espiritual y amoroso.

“Ya tenía todo listo, en un momento había preparado como pedirle la mano en un hangar, que se usa para grabación, le dije a todo el mundo que se pusieran tapabocas (...) incluso, tenía dos pisos y yo dije que todo el mundo iba a estar arriba, porque yo estaba proyectando hacia abajo. Me la imaginaba a ella sonriendo, a nosotros dando vueltas, y ahí en el plan, yo me arrodillaba, sacaba el anillo, ella lo abría, sonreía, se lo ponía, todos aplaudíamos, y ya está, ese era el plan”, indico´Raúl.

En ese momento, se comunicó con todos su invitados y les hizo saber que ya era el momento para llegar al hangar y poder presenciar la propuesta, y a su novia le dijo que lo acompañara a una grabación, pues esperaba poder sorprenderla con todo lo que había organizado.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe se casaron para un video musical | Foto: fotograma, Te Veo, Juan Antonio, YouTube