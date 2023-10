Muerte de Alejandra Villafañe: así fueron sus últimos días antes de fallecer a causa del cáncer

“El 12 de mayo me diagnosticaron cáncer, siento que he vivido 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida, fortalecí la fe en Dios y he visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo, ahí, acompañándote, acompañándote. Oren mucho por la valentía que voy a necesitar para el resto de procedimientos que voy a tener ”, indicó Alejandra en uno de sus videos posteados en redes sociales.

“Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, igual la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy bonito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes (...) Aquí voy sonriendo, aunque a veces cueste”, fue la descripción que acompañó la publicación de Alejandra.