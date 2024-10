Yina Calderón encendió las redes con su nuevo tatuaje: “estoy enamorada”

Yina Calderón se eliminó llamativo tatuaje que tenía en el rostro

“Esta técnica la estaba esperando hace rato, miren con tan solo una sesión como se tapa. Yo me voy a hacer otro tatuaje, pero para eso debíamos tapar a Bart Simpson (...) Este es el resultado de la primera sesión, en la segunda ya no va a estar”, finalizó.

El nuevo tatuaje con el que Yina Calderón generó tendencia en redes sociales

“Muchos están preguntando que si es verdad que yo me tatué el cuello. Claro que sí. Amores, se me ve hermoso, estoy fascinada, me resalta más las facciones. Está tan lindo que le gustó a mi mamá. ¿Qué si me dolió? Ay, Dios, si es una decisión muy fuerte”, dijo la DJ y empresaria en frente de sus seguidores.