Yina Calderón tomó drástica decisión y se hizo un nuevo cambio físico: “Estaba esperando”

Yina Calderón tomó la decisión de eliminar algunos de sus tatuajes

“Esta técnica la estaba esperando hace rato, miren con tan solo una sesión como se tapa. Yo me voy a hacer otro tatuaje, pero para eso debíamos tapar a Bart Simpson (...) Este es el resultado de la primera sesión, en la segunda ya no va a estar”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron al procedimiento de Yina Calderón

“Ojalá se haga unos tatuajes más serios y quede bien”, “No, pero se quitó ese tatuaje tan feo para decir que se va a hacer otro, mejor se hubiera quedado sin nada”, “De esto tenemos que aprender que uno no se raya la piel sin pensar y sobre todo, no debe hacerse cosas que carezcan de sentido, pero ¿qué se puede esperar?”, “Solo alguien que no sabe nada de tatuajes le creería esos cuentos” y “Por esto es mejor no hacerse tatuajes hasta no estar seguros de que es algo que queremos mantener en la piel de por vida”.