“Petro, deje de mentir”: Germán Vargas Lleras responde al presidente y anuncia nuevas demandas

El jalón de orejas de Petro a Ricardo Roa: “Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas”

Contexto: El jalón de orejas de Petro a Ricardo Roa: “Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas”

“Gustavo Petro, deje de mentir. ¿No le han sido suficientes los fallos del Consejo de Estado que lo obligan a retractarse de sus calumnias? Y como si el cinismo no bastara, en el Consejo de Ministros vuelve con la estupidez de que yo vendí Isagen. Ante este Alto Tribunal, he aportado todas las pruebas en las que demuestro que jamás he estado vinculado a junta o entidad del sector eléctrico”, asegura Vargas.