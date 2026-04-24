“¿Quién puede sancionar a Petro?“: procurador Gregorio Eljach se despachó contra el Congreso

Un bloque que recogió la voz institucional en Colombia, en medio de la defensa de la democracia y la independencia de las instituciones, calentó el debate en el Congreso de Asofondos que concluye este viernes 24 de abril en Cartagena.

El procurador Gregorio Eljach fue uno de los que participó en el panel, en el que también intervinieron el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, el Registrador nacional, Hernán Penagos, y un delegado del Contralor General, ante la imposibilidad de asistencia del titular, Carlos Rodríguez.

Eljach se fue emocionando y agregando críticas, pues es a él como líder de la entidad que debe vigilar el comportamiento adecuado de los funcionarios públicos.

En ese sentido, se refirió a las exigencias que le hacen muchos colombianos, acerca de por qué no sanciona al presidente de la República, de quien dijo: “se la pasa todo el día haciendo política”.

Con el ánimo de aclarar lo que le reclaman, Eljach mencionó al Congreso de la República, que sería al que le corresponde la tarea. “Eso solo lo puede hacer la Comisión de Investigación de la Cámara”, indicó el procurador.

Tanto el procurador como el presidente del Consejo de Estado, enfatizaron en que la exigencia ciudadana es la inmediatez, algo que probablemente cause más líos que soluciones. Por ello, en particular Eljach, llamó a que se le reclame “a la clase dirigente del Congreso”, de la que dijo, ¿por qué no convocan a control político".

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Eljach, que a medida que se refería al asunto parecía enfatizar más en su imposibilidad de actuar más rápido.

Montaña también habló del debido proceso y defendió la “demandadera” de las normas, alrededor de lo cual, manifestó: “no es malo demandar”, haciendo referencia a que se mencionan las demandas contra las normas que emite el actual gobierno, como una posición política de las instituciones que ejercen control.