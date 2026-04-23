Revuelo en el Congreso de Asofondos, por expedición de decreto que obliga a traslado de recursos a Colpensiones

Con el mensaje inicial de que el ahorro pensional es de los colombianos y que, por consiguiente, es un activo muy especial, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, se pronunció sobre el decreto que causó revuelo en el Congreso de Asofondos.

Según el directivo, aunque aún están en los análisis en el detalle del mencionado decreto, se adelantó a afirmar que defenderán los recursos ahorrados por los afiliados y se ampararán en el mandato fiduciario que deben cumplir, y es el de proteger los recursos y hacerlos crecer.

Colpensiones recibe con una mano y gasta con la otra

“El decreto tiene instrucciones que estamos analizando aún. Pero de antemano, puedo decir que es por todos conocido que Colpensiones no maneja ningún fondo. Recibe cotizaciones con una mano y las traslada a los pensionados con la otra (paga mesadas con los ahorros). De hecho, hacen falta 35 billones de pesos anuales para pagar esas pensiones. Por eso le pide recursos de transferencia al Gobierno nacional", advirtió.

Santiago García, presidente del consejo directivo de Asofondos, también se refirió a la norma expedida, justo en pleno Congreso del gremio. “Es un llamado de atención lo que quiero hacer: tenemos que poder volver a poner el interés en los afiliados, en todas las decisiones que se tomen en relación con el tema pensional. Sorprende que una orden forzada de trasladar 25 billones en un tiempo tan corto, se haya dado sin el análisis requerido para establecer las implicaciones que tiene en los portafolios de inversión. No se nos ha preguntado qué impacto tiene esa decisión”.

Choque por pensiones: Contraloría también advierte que traslado de $25 billones a Colpensiones sería inviable

En el mismo sentido, Velasco enfatizó en que la vocación de los fondos es el afiliado. Es proteger los recursos de la Nación para el seguro de las personas en la vejez. “El decreto ha sido criticado por la Contraloría, por su falta de claridad legal. Son muchísimos recursos. Si se compararan con una reforma tributaria son mucho mayores a lo que han representado las últimas”.

Expertos en economía hablan de la situación fiscal del país. Foto: El País

Un decreto que pasa por encima de una ley

No hay una manera específica para que las AFP entreguen los recursos. Lo cierto es que tendrán que devolver la plata de los trasladados, muchos de los cuales ya son pensionados. En ese sentido, Velasco explicó. “Hay 100.000 personas que no se han pensionado. Cotizan recursos que anualmente superan -sobran- los requeridos para pagar las pensiones de los pensionados. El argumento de que se necesitan recursos para pagar dichas pensiones nos parece inválido”.

En relación con la legalidad de la medida, recordó que el Congreso aprobó que, si no se hubiere creado el fondo de ahorro que liderará el Banco de la República, para que la plata de los afiliados siga siendo manejada con el criterio de la protección y la rentabilidad, las AFP tendrían que seguir administrando la plata. En consecuencia, el decreto emitido para disponer ahora de 25 billones, estaría pasando por encima de la propia ley, que, entre otras, fue el mismo Gobierno el que tramitó en el Legislativo.

Congreso de Asofondos 2026 Foto: Asofondos / Cortesía

A juicio de Velasco, no habría cabida a solicitar los recursos de las personas que ya se pensionaron, ni de los que se trasladaron y siguen afiliados, puesto que la reforma pensional está en la cancha de la Corte Constitucional.