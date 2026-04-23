Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, se despachó contra los fondos privados, en medio de la expedición de nuevo decreto

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, se dio una pasada rápida por el escenario en el que se reúnen los fondos privados de pensiones, dentro del Congreso de Asofondos que tiene lugar en Cartagena.

Dijo que estaba allí porque requería consultar al superintendente financiero, César Ferrari, sobre el decreto emitido este jueves 23 de abril, que obliga a que los fondos privados trasladen alrededor de 25 billones de pesos de los afiliados hacia la entidad que maneja el régimen público de aseguramiento para la vejez.

Según Dussán, los fondos sabían que el decreto llegaría y también las razones del mismo. “Tenemos una dificultad muy grande. Primero, la Corte Constitucional se ha demorado en definir su postura acerca de la legitimidad de la ley de reforma pensional; por lo tanto, había que tomar decisiones”, manifestó.

Esta información es de interés de los próximos pensionados. Foto: Stock.adobe.com / El País

Si la gente se trasladó, no puede seguir en dos regímenes

Según las cifras de Dussán, se han trasladado más de 109.000 personas, aprovechando la ventana de oportunidades, de los fondos privados a Colpensiones. 24.800 colombianos ya fueron pensionados y, aun así, “no hemos recibido los recursos, me los deben, son 5,5 billones de pesos”, dijo el presidente de la entidad que maneja el régimen de prima media.

Codirectora del Banco de la República, que está siendo atacada por Petro, fue ovacionada en Congreso de Asofondos

Para Dussán, al no tener un fondo de ahorro en el Banco de la República, como lo indica la ley que está en manos de la Corte Constitucional, “la gente no puede estar en dos sistemas pensionales, según lo manda la ley 100, que es la que está vigente”, argumentó.

En ese contexto, agregó que las personas trasladadas tienen que llegar con sus recursos, por lo que se hizo necesario el decreto emitido, para facilitar la entrega de los recursos por parte de los fondos privados.

“Colpensiones los va a consignar y estarán en el ahorro. Se preocupan porque aceptaremos TES o cualquier otra forma de entrega de los recursos”, mencionó y alrededor de ello dijo que habrá una mesa técnica, convocada por la SuperFinanciera, para aclarar a las AFP la responsabilidad en la entrega de los ahorros.

¿A dónde irá la plata?

“La plata irá a los bancos; son los dueños de los fondos privados mayoritariamente”. Pero además, recordó que en lo público, se cuenta con la fiduciaria del Estado, La Previsora, y allí aprovechó para criticar la forma en la que muchos en el país no quieren entender que algo cambió, dijo: “El presidente de Colombia no se llama Uribe, ni Duque, ni Santos, sino Petro”.

En todo caso, aseguró que los recursos que se trasladarán de las AFP a Colpensiones son apenas “un pelo a un gato”, en comparación con los billones que tienen los fondos privados, muchos de los cuales están fuera del país y no se están utilizando en temas claves para Colombia, como el desarrollo de la infraestructura.