Finanzas
Cuál es la diferencia entre escritura pública de un inmueble y certificado de tradición: esta es la función de cada uno
La revisión de los documentos de un inmueble es uno de los pasos más importantes para garantizar una compra segura y proteger la inversión realizada.
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1 de junio de 2026 a las 11:30 a. m.
Antes de comprar una vivienda usada, es fundamental revisar el certificado de tradición y libertad para conocer el historial jurídico del inmueble. Foto: Getty Images
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