Finanzas
Prima de mitad de año 2026: cuándo la pagan, qué trabajadores deben recibirla y cuánto consignan
Antes de recibir la prima, expertos recomiendan tener claro cuánto le llega, cómo calcularla y qué destino le dará, para así aprovecharla mejor.
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25 de mayo de 2026 a las 1:37 p. m.
La llegada de junio trae consigo uno de los pagos más esperados por millones de trabajadores en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto
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