Finanzas

Prima de mitad de año 2026: cuándo la pagan, qué trabajadores deben recibirla y cuánto consignan

Antes de recibir la prima, expertos recomiendan tener claro cuánto le llega, cómo calcularla y qué destino le dará, para así aprovecharla mejor.

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Redacción Semana
25 de mayo de 2026 a las 1:37 p. m.
La llegada de junio trae consigo uno de los pagos más esperados por millones de trabajadores en Colombia.
La llegada de junio trae consigo uno de los pagos más esperados por millones de trabajadores en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto
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