“Corte Constitucional tiene que dar cuentas sobre dilación de la reforma pensional”: Ministro de Trabajo en Congreso de Asofondos

Un llamado a la Corte Constitucional hizo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en el Congreso de Asofondos que se concluye este viernes 24 de abril en Cartagena.

A juicio de Sanguino, el Alto Tribunal tiene que dar cuentas al país de la dilación con la reforma pensional, ley que fue aprobada en el Congreso de la República, y sigue en suspensión provisional, en espera de la decisión acerca de si es o no exequible. “Es inaceptable y está generando nuevas discusiones innecesarias”, expresó Sanguino, en relación a la suspensión de la reforma.

Según el funcionario, se trata de una transformación al sistema pensional que beneficia a la población y, principalmente, a los más vulnerables. “No es solo un cambio normativo”, explicó, al enfatizar que lo que han buscado es que el aseguramiento en la vejez deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho.

El ministro de Trabajo mencionó que con la reforma pensional hay una corrección de la inequidad y amplía la cobertura, para que más colombianos tengan protección. “Desde el gobierno los invito a defender los derechos de los colombianos”, expresó.

En ese contexto, hizo un pedido directo, sin mencionar nombres, a “una candidata a la Presidencia”, que por descarte sería Paloma Valencia, para que retire las acciones jurídicas en contra la reforma pensional.

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Sanguino se refirió a varias instituciones que hacen parte de la democracia en el país. Una de ellas y la que ha estado en boga en los últimos días: el Banco de la República. “La tasa de interés si es inflacionaria, no es el salario mínimo”, dijo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participó en Asofondos. Foto: El País

El funcionario sacó las cifras de los traslados que se han hecho efectivos, en el contexto de la llamada ventana de oportunidades, que dejó abierta la Corte, cuando suspendió la ley de reforma pensional por vicio de forma.

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En ese sentido, enfatizó en que 217.824 personas han recibido la doble asesoría para que conozcan lo que más les conviene. Los trasladados efectuados superan los 100.000 y ya hay 25.000 personas que se pensionaron, pero Colpensiones no ha trasladado los recursos, como el gobierno estima que debe hacerse. En consecuencia, la entidad pública está asumiendo el pago de las mesadas, lo que ejerce presión sobre las finanzas públicas, pues se requiere más presupuesto.

Lo que más destaca Sanguino es que estarían incurriendo en una inconsistencia frente a la norma que los obliga a cumplir ese precepto.

Congreso Asofondos 2026. Participación de tres fórmulas presidenciales de candidatos Hablaron de sus propuestas económicas. Foto: Asofondos / Cortesía

Una ley que se ha votado dos veces

De acuerdo con lo expresado por Sanguino, se trata de una ley que se ha votado dos veces en el Congreso de la República por solicitud de la Corte.

Por esa razón, según manifestó Sanguino, se vieron abocados a expedir el decreto 2015, que es el que tiene viva la polémica en el país: el de la exigibilidad de los recursos por parte de los fondos privados de pensiones, de los trasladados a Colpensiones.

El llamado final del ministro de Trabajo es a la Corte, para que “suspenda la parálisis y así permita el avance en las transformaciones que Colombia necesita”, concluyó.