Paloma Valencia tuvo gran acogida en el Congreso de Asofondos: “En Colombia cabemos todos”

Los convocados a hablar de pensiones en el país, en el Congreso de Asofondos que cerró un capítulo más en Cartagena, recibieron con euforia a Paloma Valencia, candidata presidencial que hizo parte del debate en el que fueron convocados los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones.

Su intervención la movió alrededor de “una Colombia en la que cabemos todos”, lo que contrastó con el tema que abordaron en el evento que duró tres días en la Heroica: la avalancha de decretos que está emitiendo el Gobierno, en lo que parece una disputa por el control de los recursos de los ahorradores para lograr su pensión.

Asofondos anuncia acciones legales contra el decreto que obliga a las AFP a trasladarle a Colpensiones $ 25 billones de ahorro

A Valencia la antecedió Claudia López, quien respondió una pregunta incómoda: ¿Con quién no se sentaría a tomar un tinto, de los candidatos presidenciales? La aspirante a gobernar al país, quien se reafirmó como “de centro izquierda” y enfatizó en su oposición a la aspiración de Abelardo de la Espriella.

Valencia, por su parte, pidió a los economistas, directivos gremiales, presidentes de empresas que hacían parte del auditorio en el Congreso de Asofondos su respaldo, su apoyo para convertirse en la primera mujer presidenta del país. “Estamos listos y preparados”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participó en Asofondos. Foto: El País

Habrá contrarreforma pensional

Paloma Valencia es la demandante de la reforma pensional y ahora, también radicó una acción jurídica contra el decreto que obligará a que los fondos privados giren a Colpensiones 25 billones de pesos de los colombianos trasladados de un lado a otro, según lo permitió la ventana de oportunidades que dejó abierta la Corte Constitucional, donde está suspendida la ley.

Aunque reconoció que de la actual reforma pensional -tramitada por el Gobierno de Petro-, que se haya reducido la presión sobre las finanzas públicas por disminuir los subsidios a las pensiones en el régimen de prima media, confirmó que haría una contrarreforma pensional.