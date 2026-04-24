Paloma Valencia replica video de IA sobre Iván Cepeda y le insiste: “Lo sigo esperando”

La candidata presidencial Paloma Valencia no ha dejado de insistirle al también aspirante Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que participe en un debate, dejando de lado condiciones para que este se lleve a cabo.
A propósito, en las últimas horas, Cepeda dijo desde una plaza pública en Pereira: “Que se olviden, no me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate, ni mucho menos me prestaré para someter la dignidad del Pacto Histórico y el Pacto por la Vida a la cultura del espectáculo”.
En medio de esa polémica, la candidata Valencia replicó este viernes, 24 de abril, un video hecho con IA que, según indicó, le enviaron. Con este, le insistió a Cepeda que participe en un debate presidencial.
Junto al video, Valencia indicó: “Las cosas que me llegan. Iván Cepeda, lo sigo esperando. Ya van siete días y nada".
