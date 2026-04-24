Nuevo rifirrafe entre Gustavo Petro y Paloma Valencia por cuenta de la reforma pensional: “Yo no la demandé”

Un nuevo rifirrafe se desató entre el presidente Gustavo Petro y la candidata Paloma Valencia a propósito de la reforma pensional y el manejo de los recursos de los trabajadores, en medio de interpretaciones opuestas sobre lo que permite, o no, la normativa vigente.

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La controversia se originó luego de que Valencia cuestionara al Gobierno por un presunto uso indebido de los ahorros administrados por los fondos privados, asegurando que no pueden ser trasladados anticipadamente a Colpensiones y advirtiendo sobre un eventual uso de esos recursos para cubrir obligaciones de corto plazo.

La senadora también pidió la intervención del Consejo de Estado y negó haber demandado la reforma laboral.

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En respuesta, el presidente Petro señaló que la reforma pensional aún no ha entrado en vigor y atribuyó esa situación a una demanda que, según él, fue impulsada por la senadora ante la Corte Constitucional. El mandatario sostuvo que, mientras tanto, rige la Ley 100 y que esta no permite que un trabajador permanezca simultáneamente en dos regímenes pensionales.

Petro rechazó las acusaciones sobre un posible uso indebido de los recursos y afirmó que el Estado, por el contrario, destina anualmente recursos del presupuesto para cubrir el pago de pensiones.

El Banco de la República explicó su comunicaciión a la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Foto: Semana

En esa línea, aseguró que el Gobierno transfiere cerca de 12 billones de pesos a Colpensiones como subsidio pensional, desmintiendo que exista un flujo de recursos en sentido contrario.

El jefe de Estado también defendió que los ahorros pertenecen a los trabajadores y no a las administradoras privadas, y que, cuando un afiliado decide trasladarse a Colpensiones, los fondos están obligados a transferir esos recursos. Según Petro, la negativa a hacerlo implicaría afectar la rentabilidad de los cotizantes.

Paloma Valencia, senadora y actual candidata presidencial, es la ponente del proyecto de ley del bono escolar. Foto: Colprensa.

El cruce de declaraciones incluyó señalamientos directos. Mientras Valencia habló de una “jugada” del Gobierno, el presidente calificó sus afirmaciones como falsas y acusó a sectores financieros de retener recursos que, a su juicio, deben pasar al sistema público cuando así lo decide el afiliado.

La implementación de la reforma pensional sigue en suspenso mientras la Corte Constitucional define su futuro.