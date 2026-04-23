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Paloma Valencia reveló cuál será su primer decreto si se convierte en la presidenta de Colombia: “Llega la seguridad”

La militante del Centro Democrático le lanzó dura pulla a una política del gobierno Petro.

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Redacción Confidenciales
23 de abril de 2026 a las 2:44 p. m.
Paloma Valencia quiere ser la primera presidenta de Colombia.
Paloma Valencia quiere ser la primera presidenta de Colombia. Foto: Cortesía prensa Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia sorprendió en las últimas horas al revelar cuál será su primer decreto si gana las elecciones y se convierte en la primera presidenta en la historia de Colombia.

A través de sus redes sociales, la militante del Centro Democrático hizo el anuncio y arremetió contra una de las principales políticas que tiene el Gobierno Petro.

Mi primer decreto el 7 de agosto: se reactivan las órdenes de captura contra los criminales del cartel de la ‘paz total’“, dijo.

Valencia sostuvo que enviaría a todos los prófugos a la cárcel y que, además, a los presos que delinquen desde adentro los enviaría a máxima seguridad y los pondría a trabajar.

Llega la seguridad total”, añadió.