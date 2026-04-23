Paloma Valencia reveló cuál será su primer decreto si se convierte en la presidenta de Colombia: “Llega la seguridad”

La candidata presidencial Paloma Valencia sorprendió en las últimas horas al revelar cuál será su primer decreto si gana las elecciones y se convierte en la primera presidenta en la historia de Colombia.
A través de sus redes sociales, la militante del Centro Democrático hizo el anuncio y arremetió contra una de las principales políticas que tiene el Gobierno Petro.
“Mi primer decreto el 7 de agosto: se reactivan las órdenes de captura contra los criminales del cartel de la ‘paz total’“, dijo.
Valencia sostuvo que enviaría a todos los prófugos a la cárcel y que, además, a los presos que delinquen desde adentro los enviaría a máxima seguridad y los pondría a trabajar.
“Llega la seguridad total”, añadió.
Mi primer decreto el 7 de agosto: se reactivan las órdenes de captura contra los criminales del cartel de la “paz total”.— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 23, 2026
Los prófugos, a la cárcel. Los que delinquen desde adentro, a máxima seguridad y a trabajar.
Llega la seguridad total. pic.twitter.com/5fai8ZOioz