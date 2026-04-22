Paloma Valencia señala a Colpensiones de entregar “a dedo” contratos a cooperativa, “principal financiadora del Pacto Histórico”

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció la presunta adjudicación “a dedo” de un contrato en Colpensiones a la Cooperativa Confiar, entidad a la que señaló como financiadora del Pacto Histórico.

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A través de un trino, Valencia afirmó que el contrato habría sido otorgado en noviembre de 2025 para que la cooperativa se encargue del pago de mesadas pensionales. En su publicación, cuestionó el proceso de selección al asegurar que se trató de una adjudicación “a dedo”.

La candidata también relacionó este contrato con aportes económicos de Confiar a campañas políticas. Según indicó, en 2026 la cooperativa habría entregado 12.000 millones de pesos para campañas al Senado y 7.876 millones de pesos para la Cámara de Representantes.

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Asimismo, señaló que en 2022 habría aportado 4.700 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, además de respaldar listas al Congreso.

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció la presunta adjudicación “a dedo” de un contrato en Colpensiones a la Cooperativa Confiar. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de: (Colpensiones)

El señalamiento fue acompañado por un documento que correspondería a un convenio suscrito en noviembre de 2025. En ese archivo se hace referencia a un acuerdo relacionado con la dispersión y pago de recursos asociados a mesadas pensionales, en el marco de las funciones de Colpensiones.

En el documento se describen aspectos generales del convenio, como las partes involucradas y el objeto del contrato, enfocado en la prestación de servicios financieros para el manejo y distribución de pagos.

No obstante, en el trino difundido por la candidata no se incluyen detalles sobre el procedimiento contractual utilizado para la selección de la cooperativa ni sobre eventuales oferentes adicionales.

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Hasta el momento no se conocen pronunciamientos públicos de Colpensiones ni de la Cooperativa Confiar frente a lo expuesto por Valencia. Tampoco hay una respuesta oficial del Pacto Histórico sobre las menciones hechas en la publicación.

El contenido del documento y las cifras citadas fueron difundidos por la candidata en su denuncia a través de redes sociales.