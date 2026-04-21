Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia protagonizaron una nueva discusión en la Plenaria del Senado, en medio de los desacuerdos entre ambos sobre el llamado a un debate de aspirantes a la Casa de Nariño.

Paloma Valencia encontró estrategia para lograr que Iván Cepeda participe en debates. Invitó a Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López

Cepeda aseguró que ya tiene listo a su compromisario y que está a la espera de que sus contrincantes designen a la persona que asumirá ese rol para trazar los puntos sobre los que se desarrollaría un eventual debate de candidatos. “Tal vez a usted no le gusta ese procedimiento. Usted prefiere dar órdenes como capataz de finca”, le dijo Cepeda a Valencia.

El candidato del Pacto Histórico afirmó que solo está interesado en debatir con Valencia y Abelardo de la Espriella porque, afirma, el enfrentamiento es solo contra lo que él califica como “extrema derecha”.

Sin embargo, esa decisión estaría sacando del escenario a los aspirantes de centro Sergio Fajardo y Claudia López. De hecho, Fajardo acusó a Cepeda de estar protagonizando una “estrategia” al plantear sacarlo del debate presidencial.

“Cepeda no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado”: Abelardo de la Espriella pide que se hable sin condiciones

Valencia asegura que se niega a debatir sin la participación de las voces del centro. Por eso, la candidata y senadora radicó una proposición en la que plantea que los candidatos presidenciales asistan al Congreso para un escenario de discusión sobre las propuestas del país.

“Si el senador Cepeda no lo acepta, yo cito a un debate de control político aquí para que vengan y hablen. Y, si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga, pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la Presidencia”, indicó la senadora del Centro Democrático.

Por su parte, Cepeda le respondió a Valencia que “el problema es con ustedes”, señalando al Centro Democrático de querer implementar un modelo neoliberal. En ese punto, Valencia le dijo a su contendor que el problema está, según ella, en que él es un “comunista”.

La candidata de derecha está recogiendo firmas entre los senadores para que se sumen las signaturas necesarias para convocar a un debate de candidatos en el Congreso.