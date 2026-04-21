“Cepeda no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado”: Abelardo de la Espriella pide que se hable sin condiciones

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo pública una carta que presentó ante los principales medios de comunicación del país en la que dice que está listo para asistir a debates presidenciales, aunque cuestionó que Iván Cepeda esté colocando condiciones.

“Eso que pretende el heredero de Petro no es debate. Eso es un intento de coartar la libertad de prensa. Eso es pretender que un candidato, y no la prensa libre, organice el escenario donde se confrontan las ideas y se desnudan las propuestas ante el pueblo colombiano”, cuestionó De la Espriella.

Y agregó que: “Cepeda no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas, temas preestablecidos y un guion escrito a su medida para no responder por la herencia de Petro, por la paz total, que ha sido un desastre, por la corrupción que ha carcomido al país, por sus nexos y los de su jefe con el narcoterrorismo, ni por las verdaderas consecuencias del modelo económico y de Estado que pretenden establecer”.

Abelardo de la Espriella presentó las cartas a los medios de comunicación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De la Espriella afirmó que no le teme a la verdad y no quiere robarle el rol a los medios de comunicación; agregó que él ha sido el primero en pedirle a Cepeda que asista a los debates presidenciales.

“‘Pon la cara y sal a un debate sin condiciones’. Y hoy reitero, con absoluta claridad y sin ambages: me someto desde ya a las reglas que la prensa libre, en su leal saber y entender, determine. No impondré vetos a preguntas, no exigiré temarios pactados, ni buscaré ventajas”, afirmó el candidato.

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De la Espriella reiteró que confía en la independencia de los medios de comunicación y en que ningún tema debe ser vetado del debate. Y confirmó que está dispuesto a responder y a confrontar todos los cuestionamientos que se le hagan.

Abelardo de la Espriella criticó la postura de Iván Cepeda. Foto: NICOLÁS LINARES

“Los medios de comunicación imparciales no son simples espectadores, son los custodios del derecho a la información que tiene todo colombiano para conocer de fondo a quienes aspiramos a la Presidencia, y Cepeda los quiere castrar”, reclamó De la Espriella.

El abogado afirmó que él ha sido uno de los que más ha pedido que se hagan los debates y llamó a los medios de comunicación a que realicen ese proceso. “Tomen ustedes las riendas. Organicen el debate o los debates. Fijen las reglas, elijan los moderadores, determinen el formato y el escenario. Hagan lo que es su deber y su experticia: piensen en el pueblo y su derecho a informarse por encima de cualquier candidato; no permitan que Cepeda los desplace”, dijo el candidato.