El presidente Gustavo Petro convocó a los colombianos a una nueva jornada de protestas para el viernes 1.º de mayo, en el marco del Día del Trabajo, para defender su proyecto político y avanzar en la recolección de firmas para sostener el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, que estará en manos del próximo Congreso.

Son dos puntos los que le interesan al jefe de Estado. Por un lado, que los ciudadanos rechacen el alza de la tasa de interés, ante las decisiones del Banco de la República; y, por el otro, para “proclamar el poder ciudadano constituyente” y recoger las firmas para entregarle al Congreso ese proyecto el 20 de julio.

A pocos meses de finalizar su Gobierno, Gustavo Petro empezó a despedirse: dio un sorpresivo discurso en un evento regional

Él aclaró que su plan no es cambiar la Constitución de 1991, sino que se plantea agregarle aspectos que, supuestamente, han sido bloqueados por sectores que no quieren el Estado social de derecho en Colombia. Son once puntos los que se pretenderían sumar, según Petro:

“La reforma a la salud, que quite intermediarios corruptos y permita la inmediata atención de la persona enferma, potencie el sistema preventivo de salud, fortalezca la red pública hospitalaria y financie el agua potable y la nutrición de todas y todos los colombianos como prioridad”.

Gustavo Petro, Foto: Presidencia

“Apruebe la reforma pensional y garantice el derecho a la pensión a todas las personas que trabajen y cumplan con los tiempos”.

“Garantice el salario vital y móvil (sic) y la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad. El trabajo debe tener estabilidad por orden constitucional”.

“Reforma a la justicia para acabar la impunidad; se mantiene la Corte Constitucional actual y su mecanismo de elección”.

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“Reforma a los servicios públicos para acabar con la especulación tarifaria en la energía eléctrica, el agua potable y el servicio de aseo. Se instituye el derecho al agua”.

“Reforma del régimen político para acabar la corrupción y el clientelismo, y construir un verdadero árbitro electoral y una Registraduría con transparencia electoral”.

“El delito de corrupción será el delito más castigado en Colombia, y se pagará en las cárceles del país”.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia