Agarrón entre Gustavo Petro y Paloma Valencia por demanda que busca tumbar orden de traslado de $25 billones a Colpensiones

El anuncio que hizo la candidata presidencial Paloma Valencia sobre la demanda que radicó para tumbar el decreto expedido por el Gobierno nacional, que ordena el traslado de $25 billones de fondos privados de pensiones a Colpensiones, llamó la atención del presidente Gustavo Petro.

El mandatario respondió a Valencia a través de sus redes sociales: “El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más”.

Colpensiones reacciona al decreto que le trasladará $25 billones desde los fondos privados de pensiones

“Los trabajadores cotizantes de fondos privados de pensiones, si se trasladan libremente a Colpensiones, son los propietarios de sus ahorros y han decidido llevarlo a pensiones. Colpensiones no entrega dinero al Gobierno, no engañe a los colombianos; el Gobierno entrega más de doce billones de pesos anuales a Colpensiones para pagarle las pensiones a las personas que trabajaron en empresas privadas y se pensionaron bajo el régimen de Colpensiones”, dijo el mandatario.

También el jefe de Estado afirmó: “Lo que busca usted con la demanda, como demandó la reforma laboral, como demandó la pensional y no es efectiva aún —si lo fuera, el fondo de Colpensiones lo administraría el Banco de la República—, como ha ayudado a frenar la reforma a la salud con grave crisis de las EPS, es proteger a los banqueros y a los dueños de EPS”.

“Los dueños de las administradoras de los fondos privados de pensiones son Luis Carlos Sarmiento y los banqueros dueños de Bancolombia; ellos son los que no quieren en sus fondos devolverles el ahorro a sus afiliados en sus fondos porque no quieren el régimen que no entrega pensión de los fondos privados, sino el de Colpensiones que sí entrega pensión. Ustedes quieren anular la libertad de la gente trabajadora de Colombia para agrandar las utilidades de los banqueros”, insistió Petro.

En los detalles que dio Valencia sobre la demanda que radicó, alertó que el Gobierno se quiere “apropiar” de $25 billones: “Acabo de radicar la demanda contra el Decreto a través del cual el Gobierno pretende apropiarse de $25 billones de los ahorradores que se trasladaron de régimen pensional y no han cumplido los requisitos para jubilarse”.

“La reforma pensional dispuso que los fondos de pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse. En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones”, afirmó la candidata presidencial.

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Finalmente manifestó: “Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones. Por eso, también solicité al Consejo de Estado que suspenda con urgencia este decreto. El dinero de los colombianos está en riesgo y puede terminar despilfarrándose durante elecciones”.