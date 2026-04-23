Colpensiones reacciona al decreto que le trasladará $25 billones desde los fondos privados de pensiones

Mientras los fondos privados de pensiones, que adelantan el Congreso de Asofondos en Cartagena, revisan en detalle los efectos del decreto emitido por el Gobierno, Colpensiones, directamente involucrada en la medida que ordena el traslado casi inmediato de recursos desde las AFP a la entidad pública, expuso su posición.

Además de recordar que aún falta, pues la Oportunidad de Traslado que se abrió para todo aquel que quisiera irse de los fondos privados lo hiciera sin mucha demora, manifestó que se trata de un derecho pensional.

Para la entidad que dirige Jaime Dussán, el mecanismo es de carácter excepcional y transitorio. Pero el traslado estará vigente hasta el 16 de julio de 2026, es decir, durante dos años desde su entrada en vigor.

“Está dirigido a los afiliados próximos a consolidar su derecho pensional, quienes pueden trasladarse al régimen que les resulte más favorable, previo cumplimiento de los requisitos de ley y el proceso de doble asesoría”, dijeron en el pronunciamiento.

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Entre tanto, los fondos privados revisan en profundidad para establecer la manera en que procederán a la medida que, en línea con lo que había dicho la Contraloría General, consideran inviable. Se trata de un decreto que entraría en contradicción con una ley: la de la reforma pensional, que el mismo Gobierno llevó y aprobó en el Congreso de la República.

Andrés Velasco, presidente de Colpensiones y Santiago García, presidente del Consejo Directivo, Asofondos, hablan del futuro de las pensiones en el país. Foto: El País

Lo cierto es que, para Colpensiones, la información oficial que tiene la entidad indica que, con corte a febrero de 2026, aproximadamente 120.000 afiliados han ejercido esta Oportunidad de Traslado hacia el Régimen de Prima Media, y cerca de 25.000 personas ya tienen reconocida y reciben su pensión en esta entidad, lo que, a su juicio, “evidencia el impacto de esta medida en la protección de los derechos pensionales”.

Pese a que los fondos privados hablan del alto riesgo del traslado de esos recursos a Colpensiones, la entidad que maneja el régimen público de pensiones afirma que el decreto emitido “establece la exigibilidad del traslado de recursos para dos grupos claramente definidos: afiliados que ya consolidaron su pensión y los que, aun habiendo ejercido la Oportunidad de Traslado, aún no lo han hecho, pero quedaron vinculados al régimen de prima media.

“En ambos casos, la reglamentación busca garantizar que los recursos acumulados en las cuentas individuales sean trasladados efectivamente a Colpensiones, asegurando la correspondencia entre la administración de los recursos y la responsabilidad en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas”, afirma Colpensiones.

El debate alrededor del tema apenas empieza.