Cómo se mueve el bitcoin hoy, 12 de junio: repuntó luego de movimientos en la guerra entre Irán y EE. UU.

El bitcoin es la primera criptomoneda que se popularizó en el mundo y que trajo consigo una nueva dinámica para los inversionistas. Esta moneda digital descentralizada funciona bajo un nuevo sistema de pago y activo digital, que no depende de intermediarios bancarios ni de algún proceso con otra entidad.

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Es decir, funciona gracias a una red mundial de computadoras que registran y verifican todas las transacciones, sin necesidad de una entidad financiera que actúe como intermediaria.

Tras una fuerte corrección desde máximos históricos, la criptomoneda vuelve a captar la atención de quienes buscan oportunidades en mercados volátiles. Foto: ADOBE STOCK

Con la economía en movimiento, cada vez son más los inversionistas interesados en poner su dinero en activos que crezcan o que sean volátiles, para así obtener buenas rentabilidades en el futuro y también tener la posibilidad de resguardar su dinero.

Cómo se está moviendo el bitcoin este 12 de junio

Para este 12 de junio, el bitcoin, una de las criptomonedas más importantes del mundo, registra un precio actual de 63.842 dólares. Esto significa un aumento del 0,45 % en el mercado actualmente.

Es importante tener en cuenta que la criptomoneda inició el año con una tendencia a la baja, luego de haber tocado precios elevados sobre los 100.000 dólares, lo que provocó que muchos empezaran a realizar transacciones de compra y venta.

Analistas siguen de cerca los movimientos del bitcoin, luego de que indicadores de mercado alcanzaran niveles vistos en anteriores ciclos bajistas. Foto: Angelov - stock.adobe.com

El desplome registrado ha llamado la atención de los analistas. Este ha llegado a un nivel visto solo tres veces desde el 2019, de acuerdo con el portal especializado CryptoQuant. Estas ocasiones se dieron antes del colapso por el COVID 19 a inicios del 2020 y luego en el mercado bajista registrado en 2022.

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El reporte coincidió justamente con la caída en los precios del petróleo, el avance en las bolsas y también las alzas en los activos como el Ethereum, Solana, XRP y el dogecoin.

Los inversionistas permanecen en cautela, tras la reunión que se aproxima en la Reserva Federal.

La expectativa por las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene en alerta a los mercados, ya que cualquier cambio en las tasas de interés podría impactar el precio del bitcoin y otros activos de riesgo. Foto: AFP