Bitcoin está cada vez más barato: retrocedió hasta los 60.000 USD tras nuevas señales de la FED

El bitcoin es la criptomoneda más conocida y una de las más importantes del mundo. Aunque su popularidad ha crecido de manera significativa en los últimos años, todavía hay muchas personas que desconocen cómo funciona este activo digital.

A diferencia del dinero tradicional, el bitcoin no es emitido por bancos centrales ni gobiernos, no existe en forma física y solo puede utilizarse a través de plataformas digitales.

El bitcoin vuelve a mover el mercado: consulte su precio actualizado y los factores que están influyendo en su cotización. Foto: ADOBE STOCK

En un entorno económico caracterizado por la volatilidad y los constantes cambios en los mercados financieros, cada vez más personas buscan diversificar sus inversiones para proteger su capital y acceder a nuevas oportunidades de rentabilidad.

En ese contexto, el bitcoin ha ganado protagonismo entre inversionistas y ahorradores, consolidándose como una de las principales alternativas dentro del mercado de las criptomonedas. Es por ello, que muchos están atentos diariamente a sus precios para hacerle el seguimiento respectivo y saber si es momento de comprar o no.

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Precio del bitcoin para el 19 de junio: cayó nuevamente en la jornada de este viernes

Para este 10 de junio, el bitcoin, una de las criptomonedas más importantes del mundo, registra un precio actual de 63.318 dólares. Esto significa un aumento del 0,68 % en el mercado durante las últimas 24 horas.

El bitcoin se ha visto impactado por varios factores, entre los que se encuentran la reciente reunión para definir tasas, adelantada por la Reserva Federal, movimientos del petróleo, el dólar, rendimientos de la deuda y los flujos hacia el ETF.

¿Está pensando en invertir en bitcoin? Este es el valor de la criptomoneda y dónde puede comprarla en Colombia. Foto: Getty Images

¿Dónde se pueden comprar bitcoins en Colombia?

En Colombia, las personas interesadas en adquirir bitcoin pueden hacerlo a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges. Estas permiten cargar fondos mediante diferentes métodos de pago, como tarjetas débito y crédito, además de transferencias electrónicas por PSE, para posteriormente comprar la criptomoneda de preferencia.

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Una de las alternativas más utilizadas es Binance, considerada una de las plataformas con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial. Entre sus ventajas se encuentran las múltiples opciones para depositar dinero, incluyendo transferencias bancarias, operaciones P2P, Nequi, Daviplata y otros mecanismos de pago disponibles en Colombia.

Otra opción reconocida es Bitso, que ofrece servicios similares y se caracteriza por contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar.