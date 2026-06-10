Precio del bitcoin hoy, 10 de junio: la criptomoneda aumentó su valor a lo largo de la jornada

Bitcoin es una moneda digital descentralizada y la primera criptomoneda del mundo. Permite realizar pagos y transferencias de valor directamente entre usuarios a través de internet, sin necesidad de intermediarios tradicionales como bancos, gobiernos o instituciones financieras.

Casas de cambio que están vendiendo el dólar más barato. Así está el precio este 10 de junio

Es decir, funciona gracias a una red mundial de computadoras que registran y verifican todas las transacciones, sin necesidad de una entidad financiera que actúe como intermediaria.

Con la economía en movimiento, cada vez son más los inversionistas interesados en poner su dinero en activos que crezcan o que sean volátiles.

La principal criptomoneda del mundo pierde terreno y retrocede 0,75 % en la jornada. Inversionistas observan con cautela los próximos movimientos del activo digital. Foto: ADOBE STOCK

Cómo se está moviendo el bitcoin este 10 de junio

Para este 10 de junio, el bitcoin, una de las criptomonedas más importantes del mundo, registra un precio actual de 62.203,6 dólares. Esto significa un aumento del 0,75 % en el mercado actualmente.

La criptomoneda inició el año con una tendencia a la baja, luego de haber tocado precios elevados sobre los 100.000 dólares, lo que provocó que muchos empezaran a realizar transacciones de compra y venta.

El desplome registrado ha llamado la atención de los analistas. Winter Soldier ha revelado que el precio de este activo podría retroceder incluso por debajo de la franja de los $ 35.000 dólares si la presión de venta se resiste.

Con el precio actual, los inversionistas se encuentran en una posición de cautela, ante el riesgo de que el precio del bitcoin se pueda volver a contraer de una manera más fuerte.

No es la primera vez que la divisa empieza a adoptar un ciclo bajista, pues en 2022 también se redujo notablemente su precio. Algunos operadores de la moneda en ese momento aseguraron que su piso había sido los $ 28.000 dólares.

Sin embargo, la divisa continuó a la baja hasta tocar los 16.000 dólares, que fue su soporte en la fluctuación volátil en el mercado.

Tras haber alcanzado niveles superiores a los 100.000 dólares, el bitcoin continúa corrigiendo su precio. Expertos advierten sobre posibles escenarios bajistas en el corto plazo. Foto: Getty Images

¿Dónde se pueden comprar bitcoins en Colombia?

En Colombia existen plataformas denominadas exchangers, que permiten recargarlas con tarjeta de débito, crédito o PSE, para luego ingresar un saldo en la aplicación y así comprar la criptomoneda que se desee.

Entre las plataformas está Binance, que es el exchange con mayor volumen de usuarios y una de las opciones más utilizadas en el país. Este permite que la compra sea aún más sencilla, ya que puede realizarse mediante transferencias bancarias, P2P, Nequi, Daviplata y otros métodos locales.

Otro popular es Bitso, que cumple la misma función que el anterior, pero con una interfaz sencilla que permite depósitos en pesos colombianos mediante PSE. Los expertos suelen recomendarla para principiantes.