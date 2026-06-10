Casas de cambio que están vendiendo el dólar más barato. Así está el precio este 10 de junio

El dólar, moneda que sigue siendo clave para viajeros e inversionistas, pues es la que más facilita operaciones transaccionales entre países, se mueve en Colombia en el mercado de profesionales del cambio; se cotiza este miércoles 10 de junio a un precio promedio de 3.450 y 3.550 pesos para la compra y de 3.600 y 3.700 pesos para la venta.

El Banco de la República registra que la Tasa Representativa del Mercado-TMR para la jornada de este miércoles es de 3581,46 pesos, pero no hay que olvidar que el precio de la divisa en casas de cambio se cotiza de forma diferente, por ciudades.

Es así como Cúcuta es la ciudad en la que la divisa está más barata en las primeras horas del día, a un precio de 3.630 pesos para la venta y de 3.680 pesos para quien vaya a comprar.

Por el contrario, en la ciudad donde la moneda estadounidense está más cotizada, es Cartagena, en donde las casas de cambio pagan 3,750 pesos por dólar mientras que le compran al ciudadano que tiene billetes verdes a 3,980 pesos.

Al dólar lo mueven múltiples circunstancias que ocurren tanto en el entorno local como en el internacional. Foto: Adobe Stock

¿Qué está orientando el precio del dólar?

La moneda colombiana, el peso, lleva un tiempo relativamente largo en el cual marca resistencia frente al dólar. De hecho, la moneda estadounidense ha caído en un 13 %, en comparación con el mes de junio del año anterior.

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Al dólar lo presionan factores internos y externos. Después del 31 de mayo, al parecer, hay un menor nerviosismo electoral, por lo cual la moneda navega en aguas tranquilas, a la espera de la segunda vuelta.

Los profesionales del cambio estiman que, debido a la nueva información que hay alrededor del rumbo que podrían tomar los resultados electorales del 21 de junio, la volatilidad de la moneda estadounidense ha disminuido.

En Estados Unidos se conocerá el dato de la Inflación este miércoles 10 de junio Foto: stock.adobe.

En el entorno internacional, entretanto, hay una mayor turbulencia, ya que las expectativas con Estados Unidos, donde se prevé que habrá una política con las tasas de interés menos restrictiva (es decir, las bajarán para estimular la economía), los inversionistas pierden el apetito por el dólar, lo que favorece el precio de la moneda colombiana.

Y no se puede desconocer que también lo que sucede con el precio del petróleo, debido a las circunstancias que se dan en Oriente Medio, tiene todo que ver con la cotización del dólar en Colombia. Ello, debido a que si el petróleo tiene buen precio, aumenta la entrada de dólares al país, es decir, hay mayor oferta de la moneda estadounidense, lo que a su paso fortalece al peso.

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