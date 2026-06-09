Banco de la República alerta que los hogares están más endeudados y con menos margen ante la incertidumbre económica

Los hogares colombianos están destinando una mayor proporción de sus ingresos al pago de deudas, en un momento en el que la economía enfrenta más incertidumbre global, presiones fiscales internas, inflación por encima de la meta y tasas de interés elevadas.

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Así lo advierte el más reciente Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República, que, aunque confirma la solidez del sistema financiero, prende alertas sobre el comportamiento del endeudamiento de las familias.

De acuerdo con el Emisor, la economía colombiana ha mantenido una senda de crecimiento positivo, impulsada principalmente por el consumo de los hogares, la fortaleza del mercado laboral, el aumento de las remesas y una recuperación gradual del crédito.

En 2025, el PIB del país creció 2,6 %, mientras que para 2026 el equipo técnico del Banco de la República proyecta una expansión de 2,4 %.

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Sin embargo, ese desempeño se da en un contexto retador. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que el entorno macroeconómico global ha estado marcado por altos niveles de incertidumbre y mayor aversión al riesgo, asociados especialmente con la intensificación de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

Este panorama ha generado mayor volatilidad financiera, fortalecimiento del dólar y revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento mundial.

A nivel local, el frente fiscal continúa siendo una de las principales vulnerabilidades. Los altos niveles de déficit y deuda han incrementado la percepción de riesgo soberano y los costos de financiamiento. A esto se suma una inflación que sigue por encima de la meta del Banco de la República y que alcanzó 5,84 % a mayo de 2026, lo que ha contribuido a mantener tasas de interés altas y condiciones financieras restrictivas.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto: Banco de la República

En ese escenario, el reporte muestra que el endeudamiento de los hogares ha venido aumentando como proporción de su ingreso disponible. Además, el Banco de la República anticipa que esta tendencia podría continuar durante la primera parte de 2026, en línea con la recuperación de la cartera de consumo.

La mayor preocupación no está solo en que las familias estén tomando más deuda, sino en que están destinando una mayor parte de sus ingresos al pago de esas obligaciones. Según el informe, la carga financiera de los hogares aumentó ligeramente durante 2025.

Esto significa que una porción más grande del ingreso familiar está comprometida con cuotas de créditos, lo que reduce el margen de maniobra de los hogares ante choques como pérdida de empleo, nuevos aumentos de tasas o presiones inflacionarias.

Carga financiera de los hogares Foto: Banco de la República

La mayor carga financiera de los hogares también es producto del crecimiento de las obligaciones con entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, como fintechs o empresas del sector real. El reporte señala que, mientras las entidades vigiladas tienden a concentrarse en clientes con mejor perfil crediticio, en las no vigiladas ha aumentado la proporción de créditos dirigidos a deudores de mayor riesgo.

Pese a estas señales de alerta, el Banco de la República destaca que el sistema financiero colombiano mantiene niveles adecuados de capital y liquidez. La solvencia de los establecimientos de crédito se ubicó alrededor del 17 %, mientras que el indicador de liquidez de corto plazo alcanzó niveles cercanos al 188 %, muy por encima de los mínimos exigidos.

Carlos Andrés Quicazán, director de Estabilidad Financiera del Banco de la República. Foto: Banco de la República

El mensaje central del informe es que el sistema financiero sigue siendo sólido, pero el entorno se ha vuelto más exigente. Para los hogares, el desafío está en enfrentar un mayor peso de la deuda en medio de inflación alta, tasas elevadas e incertidumbre económica. Por eso, el Banco de la República insiste en la necesidad de mantener un monitoreo permanente y una gestión prudente de los riesgos.