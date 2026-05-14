“Intento salvaje”: la nueva pulla del presidente Gustavo Petro al Banco de la República; el mensaje agitó las redes sociales

Este jueves 14 de mayo, el presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente en contra del Banco de la República, en medio de una fuerte disputa que tiene el Ejecutivo con el banco emisor.

La crisis estalló, luego de que el mandatario colombiano confirmó la ruptura de su Gobierno con la junta directiva del Banco de la República, por tomar la decisión de subir 100 puntos básicos la tasa de interés.

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Además, el jefe de Estado cuestionó al banco emisor por tomar ese tipo de medidas en plena época electoral. También insistió en que se debe dejar de depender de las llamadas economías fósiles.

“Colombia ha aprovechado que la fase final del petroleo en el mundo.que se permita, gracias al voto popular, un fuerte transición hacia la nueva economía de la cual no debe retroceder. Altos precios del petroleo pasarán y muchos países petroleros habrán desaprovechado el momento para descarbonizar sus economías”, dijo el jefe de Estado.

Sumado a ello, indicó: “En los mayores productores de petróleo no han caído sino misiles y crisis profundas de la democracia y de la vida Ser bombardeado no es aprovechar. Los altos precios del petroleo solo traen hambre y crisis mundial del capitalismo y caída de la demanda del petróleo y carbón como ya lo vemos”.

“El programa progresista pone el centro de la.política económica en la descarbonización y el desarrollo productivo y humano, y eso nos ha colocado ya como exportadores de vehículos y alimentos, nos ha permitido despegar la industrialización y recuperado la agricultura, a pesar del intento salvaje del Banco de la República por detener la economía en época electoral”, insirió el jefe de Estado.

A renglón seguido manifestó en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Aprovechamos para salir de “la enfermedad holandesa,” del petroleo y el carbón y hoy tenemos la tasa de desempleo y pobreza más bajas del siglo. Tenemos más equidad”.

“Aprovechamos, porque hoy el sector de la sociedad que más crece en ingresos es el de las mujeres con baja capacidad de pago de Colombia. Aprovechamos porque saltamos la cobertura de educación superior gratuita en más del 60%”, subrayó.

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Finalmente, expresó: “Lo único que falta es que las finanzas públicas derivadas del petróleo, sean reemplazadas por una tributación justa donde los sectores más poderosos de la sociedad acepten pagar impuestos para enriquecer más el país, incluidos ellos mismos”.