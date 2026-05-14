Abelardo de la Espriella responde a Petro y lo acusa de querer robarse las pensiones para quedarse en el poder: “Deja de llorar”

Abelardo de la Espriella le respondió al presidente Gustavo Petro después de que este le pidiera a él y a Paloma Valencia retirar las demandas que interpusieron en su momento contra la reforma pensional.
A través de su cuenta de X, el candidato presidencial criticó a Petro y lo señaló de querer quedarse con lo que han ahorrado los colombianos.
“Petro, tú y tu ministro impresentable se quieren robar otros 25 billones del ahorro pensional para destinarlo a tus deseos de perpetuidad en el poder“, dijo.
Asimismo, le pidió dejar de “llorar” y le recordó que las instituciones son la forma de parar aquellas iniciativas con las que no están de acuerdo y en las que ven un peligro para Colombia.
“Deja de llorar que la justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que los ciudadanos podemos atajar a atarbanes dictatoriales como tú“, mencionó.
Por último, De la Espriella escribió: “Al menos, ese torcido lo estamos frenando y, obvio, no voy a renunciar a defender la plata del pueblo que ustedes se están robando“.
Petro, tú y tu ministro impresentable se quieren robar otros 25 billones del ahorro pensional para destinarlo a tus deseos de perpetuidad en el poder. Deja de llorar que la justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que… https://t.co/OhTid9p4wA— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 14, 2026