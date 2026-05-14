Abelardo de la Espriella responde a Petro y lo acusa de querer robarse las pensiones para quedarse en el poder: “Deja de llorar”

Abelardo de la Espriella le respondió al presidente Gustavo Petro después de que este le pidiera a él y a Paloma Valencia retirar las demandas que interpusieron en su momento contra la reforma pensional.

Gustavo Petro habló de los dineros de pensiones, la campaña de Iván Cepeda y lanzó propuesta a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

A través de su cuenta de X, el candidato presidencial criticó a Petro y lo señaló de querer quedarse con lo que han ahorrado los colombianos.

“Petro, tú y tu ministro impresentable se quieren robar otros 25 billones del ahorro pensional para destinarlo a tus deseos de perpetuidad en el poder“, dijo.

Asimismo, le pidió dejar de “llorar” y le recordó que las instituciones son la forma de parar aquellas iniciativas con las que no están de acuerdo y en las que ven un peligro para Colombia.

“Deja de llorar que la justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que los ciudadanos podemos atajar a atarbanes dictatoriales como tú“, mencionó.

Por último, De la Espriella escribió: “Al menos, ese torcido lo estamos frenando y, obvio, no voy a renunciar a defender la plata del pueblo que ustedes se están robando“.