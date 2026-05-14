Confidenciales

Abelardo de la Espriella responde a Petro y lo acusa de querer robarse las pensiones para quedarse en el poder: “Deja de llorar”

El candidato presidencial se fue de frente contra el jefe de Estado por el tema de las pensiones.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
14 de mayo de 2026 a las 2:19 p. m.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

Abelardo de la Espriella le respondió al presidente Gustavo Petro después de que este le pidiera a él y a Paloma Valencia retirar las demandas que interpusieron en su momento contra la reforma pensional.

Gustavo Petro habló de los dineros de pensiones, la campaña de Iván Cepeda y lanzó propuesta a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

A través de su cuenta de X, el candidato presidencial criticó a Petro y lo señaló de querer quedarse con lo que han ahorrado los colombianos.

“Petro, tú y tu ministro impresentable se quieren robar otros 25 billones del ahorro pensional para destinarlo a tus deseos de perpetuidad en el poder“, dijo.

Asimismo, le pidió dejar de “llorar” y le recordó que las instituciones son la forma de parar aquellas iniciativas con las que no están de acuerdo y en las que ven un peligro para Colombia.

“Deja de llorar que la justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que los ciudadanos podemos atajar a atarbanes dictatoriales como tú“, mencionó.

Por último, De la Espriella escribió: “Al menos, ese torcido lo estamos frenando y, obvio, no voy a renunciar a defender la plata del pueblo que ustedes se están robando“.