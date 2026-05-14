Un nuevo hecho de violencia política se registró en el país en medio de la contienda electoral. El presidente del Partido Demócrata Colombiano, Pedro Adán Torres, denunció que fue víctima de amenazas contra su vida y la de su familia en las últimas horas.

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“Los hechos denunciados contienen intimidaciones directas y mensajes de alto contenido violento que coinciden con el ejercicio de su actividad política y las posiciones democráticas asumidas por nuestra organización dentro del escenario nacional”, dijeron desde la colectividad y pidieron a las autoridades y a la Fiscalía que puedan investigar lo sucedido.

SEMANA conoció los mensajes con los que estaría siendo intimidado el líder político. Se trata de chats en los que le muestran fotografías de su vehículo. “Te crees muy protegido y te estamos siguiendo, te vamos a quemar”, dice uno de los mensajes.

Las amenazas en contra del líder político. Foto: Suministrada API

“Aténgase a las consecuencias, te picaremos y mandaremos tu cabeza a Palenque”, dice otro de los mensajes. Además, lo amenazan con saber la ubicación de su vivienda y el lugar de residencia de sus familiares.

Una de las razones que le dan para amenazarlo es haber avalado a Miguel Uribe Londoño para la primera vuelta presidencial.