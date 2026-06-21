La promesa a cumplir de Abelardo De La Espriella a la familia de Miguel Uribe Turbay tras su elección: “Te felicita desde el cielo”

El reciente triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial de 2026 no solo representa un cambio de rumbo político para Colombia, sino también el inicio del cumplimiento de una promesa personal y profunda.

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Más allá de las estrategias de campaña, existe un vínculo emocional con la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, cuya sombra y legado marcaron parte del discurso del hoy presidente electo.

El juramento: encontrar a los “cerebros” tras el crimen

Durante una conversación en El Debate de SEMANA se mencionó la promesa.

Miguel Uribe Londoño, padre del político asesinado, comentó que De La Espriella prometió que bajo su mandato la investigación sobre el atentado no se detendrá. El mandatario electo se comprometió a no descansar hasta dar con los autores intelectuales del homicidio.

Miguel Uribe Londoño aseguró que el presidente electo no descansará hasta identificar a los autores intelectuales del crimen. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Siempre también Abelardo me ha dicho a mí que él no descansará hasta que la investigación llegue a encontrar a los autores intelectuales. Y yo quiero eso que pase. Eso es muy importante para Colombia y para el mundo, saber quién mató a Miguel y por qué lo mataron. Bueno, cuando sepamos quién fue, porque esto es un crimen de Estado”, reveló Uribe Londoño.

El padre de la víctima ha calificado este hecho como un “crimen de Estado”, sugiriendo que hubo estructuras poderosas detrás de la muerte de su hijo, y confía en que la tenacidad del nuevo presidente permita revelar la verdad total.

“Te felicita desde el cielo”: el emotivo mensaje de un padre

Tras conocerse los resultados que dieron como ganador a De La Espriella frente a Iván Cepeda, Miguel Uribe Londoño y su esposa Delia enviaron una carta cargada de sentimiento.

En el texto, le expresan al nuevo mandatario que su hijo, Miguel, “Miguel hijo también te felicita desde el cielo”.

Este mensaje no es solo un saludo de victoria; es un recordatorio de la esperanza que la familia ha depositado en este nuevo gobierno para que se acabe la violencia.

“Recuerda que honrarás su memoria, impulsarás su legado y harás justicia porque la Patria está eternamente en deuda con él, tal como lo has dicho”, acompaña el comunicado.

Miguel Uribe Londoño y su esposa expresaron su mensaje al nuevo presidente con un gesto de esperanza y memoria. Foto: X - @migueluribel

El mensaje de la familia Uribe Turbay al presidente en cuanto a la seguridad se cierne en que “la mejor política económica es la seguridad”. Para los allegados al fallecido líder, el triunfo de De La Espriella es la oportunidad de recuperar el orden en el país, permitiendo que la gente viva con protección.