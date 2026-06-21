Elon Musk se pronunció tras la victoria de Abelardo De La Espriella: su reacción sacudió las redes sociales

La elección de Abelardo De la Espriella como nuevo presidente electo de Colombia generó múltiples reacciones dentro y fuera del país. Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvo el del empresario tecnológico Elon Musk, quien respondió a una publicación sobre el triunfo del abogado con una breve palabra que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Cuándo asumirá el cargo Abelardo De La Espriella, que ganó el preconteo de votos en segunda vuelta?

La victoria de De La Espriella en la segunda vuelta presidencial de 2026 marcó el regreso de la derecha, luego de cuatro años de gobierno de Gustavo Petro. El mandatario electo se impuso al candidato Iván Cepeda Castro en una jornada electoral seguida de cerca por organismos nacionales e internacionales.

El mensaje de Elon Musk que generó conversación

Horas después de conocerse los resultados, diversas publicaciones en redes sociales destacaron la victoria de Abelardo De La Espriella. Una de ellas llegó hasta Elon Musk, quien reaccionó con un escueto pero llamativo mensaje.

“Cool”, escribió el magnate sudafricano-estadounidense, una expresión informal en inglés que puede traducirse como “genial” o “interesante”.

El magnate tecnológico reaccionó al triunfo de Abelardo De la Espriella con un mensaje breve, pero ampliamente compartido. Foto: X - @elonmusk

Aunque el comentario fue breve, no pasó desapercibido. En cuestión de minutos comenzó a ser compartido por seguidores del presidente electo y por usuarios que interpretaron la reacción como una señal de interés por el nuevo rumbo político de Colombia.

El intercambio con seguidores captó la atención debido a que, durante la campaña, De La Espriella había mencionado en varias oportunidades la importancia de impulsar la tecnología, la innovación y la inversión privada como motores para el crecimiento económico del país.

En algunos de sus planteamientos también hizo referencias a modelos de desarrollo impulsados por empresarios del sector tecnológico.