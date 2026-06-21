¿Cuándo asumirá el cargo Abelardo De La Espriella, que ganó el preconteo de votos en segunda vuelta?

La victoria por preconteo de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales de 2026 marca el inicio de una nueva etapa política para Colombia. Sin embargo, el abogado todavía no puede ejercer como presidente de la República.

¿Cuánto dura el escrutinio en Colombia y cuándo habrá presidente oficial?

La transición para posesionarse como nuevo mandatario servirá para afinar las primeras medidas que impulsará desde la Casa de Nariño. Durante la campaña, De La Espriella insistió en que uno de sus principales objetivos será recuperar la seguridad, fortalecer la economía y generar condiciones para atraer inversión al país.

Tras conocerse el preconteo de los resultados de segunda vuelta, comienza ahora un periodo de transición en el que el mandatario electo preparará su llegada al poder mientras el actual gobierno concluye sus funciones. Será hasta el próximo 7 de agosto cuando De La Espriella reciba oficialmente el cargo y se convierta en el jefe de Estado de los colombianos.

Ese día se realizará uno de los eventos más simbólicos de la democracia colombiana: la transmisión de mando presidencial. Durante la ceremonia, el presidente electo prestará juramento ante el Congreso y asumirá formalmente las responsabilidades que hoy recaen sobre Gustavo Petro.

¿Quién es Abelardo De La Espriella? Nuevo presidente de Colombia

Mientras llega esa fecha, el nuevo mandatario tendrá por delante varias decisiones fundamentales. Entre ellas, conformar el equipo de gobierno que lo acompañará durante los próximos cuatro años, definir los nombres que ocuparán los ministerios y coordinar el proceso de empalme con la administración saliente.

El periodo presidencial que iniciará el 7 de agosto de 2026 se extenderá hasta el mismo día de 2030. Hasta entonces, el presidente electo deberá concentrarse en organizar su llegada al Gobierno y preparar la hoja de ruta con la que buscará cumplir las promesas hechas a millones de votantes durante la campaña.

Aunque la contienda electoral ya terminó, para Abelardo de la Espriella apenas comienza el reto de convertir las propuestas en acciones de gobierno. Los próximos días serán determinantes para conocer las primeras señales de lo que será su administración.