¿Cuánto dura el escrutinio en Colombia y cuándo habrá presidente oficial?

Tras el preconteo de votos de este domingo 21 de junio, se inició el escrutinio formal que declarará al nuevo presidente del país. De acuerdo con la ley colombiana, el día de elecciones se realiza un registro de los votos que no tiene efecto legal.

¿Qué es el escrutinio electoral y por qué Petro pide esperar a los resultados oficiales?

El presidente Gustavo Petro indicó en sus redes sociales que los jueces del Consejo Nacional Electoral serán los encargados de anunciar, después de una revisión, quién es el ganador de los comicios de segunda vuelta.

El escrutinio es el segundo paso tras las elecciones y tiene el objetivo de contar los votos que enviaron los jurados de votación durante el preconteo. El CNE es la entidad con competencia directa para declarar a un ganador.

¿Cuánto tardan los escrutinios?

El magistrado del CNE, Altus Baquero, indicó a SEMANA que la tardanza del escrutinio dependerá del número de reclamaciones que deban ser investigadas. En la primera vuelta, celebrada el pasado 31 de mayo, los resultados oficiales del CNE fueron publicados tres días después.

“El escrutinio en Colombia es escalonado, es decir, una vez se va cerrando, esos son absolutamente cerrados y, por lo tanto, se van contabilizando los votos”, explicó Baquero.

En esa ocasión, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio para la primera vuelta fue del 0,03 %, equivalente a 9.200 votos. Según el CNE, no existe una duración establecida para declarar un ganador.

“El Consejo Electoral no tiene plazos para declarar ninguna elección. Pero como es una elección de solo tres preferencias, de dos fórmulas y de un voto en blanco, realmente esto tiene que ocurrir muy rápido. Lo importante es garantizarles a las instituciones que puedan participar, que puedan ejercer su labor y, de esta manera, nosotros como autoridad electoral, cuando ya tengamos el cómputo completo de los votos, declararemos la elección”, agregó el magistrado.

El escrutinio es un procedimiento que se realiza hace décadas en Colombia y busca garantizar la transparencia del proceso electoral. Las impugnaciones son reclamaciones que pueden hacer los testigos y abogados electorales sobre supuestas irregularidades en las mesas de votación.

Gustavo Petro señala que “no se puede proclamar a ningún presidente”

Para reportarlo, deben formular una reclamación escrita en caso de que los jurados no hayan estado acreditados, que haya problemas en las actas diligenciadas, que las urnas estén vacías, que las votaciones no inicien antes de la hora determinada o que el número de sufragantes exceda al que debía tener la mesa.