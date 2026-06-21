POLÍTICA

Así celebran en diferentes ciudades el triunfo de Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella ha sido elegido como el nuevo presidente electo de Colombia.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

21 de junio de 2026 a las 5:39 p. m.
Diferentes ciudadanos salieron a las calles a celebrar el triunfo electoral.
Diferentes ciudadanos salieron a las calles a celebrar el triunfo electoral. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Tras una segunda vuelta reñida, Abelardo De La Espriella se impone como presidente electo con casi 13 millones de votos.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos
Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

Ante el reciente resultado, cientos de personas han salido a las calles de las ciudades principales para celebrar los recientes resultados, que de momento señalan al candidato como presidente electo para el periodo 2026-2030.

Ambiente festivo en la capital tras la victoria presidencial

En Bogotá y Medellín continúan las celebraciones tras conocerse el triunfo de Abelardo De La Espriella como presidente electo.

En la capital, la tarde transcurre con un ambiente festivo que se extiende a varios conjuntos residenciales, donde se escuchan trompetas, pitos y gritos de alegría desde balcones y zonas comunes, mientras vecinos salen a compartir el momento en medio de banderas y manifestaciones espontáneas de celebración.

Simpatizantes de Abelardo De La Espriella celebran en Bucaramanga su victoria según el preconteo de la segunda vuelta.

En la calle 160 con avenida Boyacá, en Bogotá, se registran celebraciones en varios conjuntos residenciales.

En Barranquilla, los electores celebran la victoria de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia en medio de un ambiente festivo que se extiende por distintos sectores de la ciudad.

En Antioquia también se vivieron celebraciones con gente reunida en las calles, carros pitando, trompetas y espuma, en medio de un ambiente festivo marcado por gritos y muestras de alegría.

En el municipio de El Santuario también se celebra el triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial, en medio de calles inundadas de banderas y una gran cantidad de personas que se congregan para manifestar su alegría.

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