Así celebran en diferentes ciudades el triunfo de Abelardo De La Espriella

Tras una segunda vuelta reñida, Abelardo De La Espriella se impone como presidente electo con casi 13 millones de votos.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

Ante el reciente resultado, cientos de personas han salido a las calles de las ciudades principales para celebrar los recientes resultados, que de momento señalan al candidato como presidente electo para el periodo 2026-2030.

Ambiente festivo en la capital tras la victoria presidencial

En Bogotá y Medellín continúan las celebraciones tras conocerse el triunfo de Abelardo De La Espriella como presidente electo.

En la capital, la tarde transcurre con un ambiente festivo que se extiende a varios conjuntos residenciales, donde se escuchan trompetas, pitos y gritos de alegría desde balcones y zonas comunes, mientras vecinos salen a compartir el momento en medio de banderas y manifestaciones espontáneas de celebración.

Simpatizantes de Abelardo De La Espriella celebran en Bucaramanga su victoria según el preconteo de la segunda vuelta.

#ElGranReto2026 | Este es el panorama en la sede de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga. Simpatizantes del abogado celebran los resultados del preconteo de la segunda vuelta que lo dan como presidente electo. pic.twitter.com/DFaGKagoip — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 21, 2026

En la calle 160 con avenida Boyacá, en Bogotá, se registran celebraciones en varios conjuntos residenciales.

En Barranquilla, los electores celebran la victoria de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia en medio de un ambiente festivo que se extiende por distintos sectores de la ciudad.

🚨🇨🇴🗳 Em Barranquilla, eleitores comemoram vitória de Abelardo de la Espriella como presidente da Colômbia. pic.twitter.com/ijGCRdV3vO — Brasil Alternativo (@bralternativo_) June 21, 2026

En Antioquia también se vivieron celebraciones con gente reunida en las calles, carros pitando, trompetas y espuma, en medio de un ambiente festivo marcado por gritos y muestras de alegría.

Antioquia Colombia celebra la victoria de Abelardo De La Espriella. pic.twitter.com/6Mu7KqPlaL — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) June 21, 2026

En el municipio de El Santuario también se celebra el triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial, en medio de calles inundadas de banderas y una gran cantidad de personas que se congregan para manifestar su alegría.

El municipio de El Santuario se celebra el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. pic.twitter.com/YKGLHyiofG — MiOriente (@MiOriente) June 21, 2026