El candidato fue avalado por el Partido Demócrata Colombiano.

Miguel Uribe Londoño llegó hasta la sede de la Registraduría para hacer oficial su candidatura. Lo hizo acompañado de quien será su fórmula vicepresidencial, la administradora de empresas Luisa Fernanda Villegas.
Miguel Uribe Londoño inscribió su candidatura presidencial y presentó a Luisa Fernanda Villegas como su fórmula vicepresidencial. Recordó el legado de su hijo y volvió a cuestionar al Centro Democrático. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eErk4LAK6F— Revista Semana (@RevistaSemana) March 5, 2026
Uribe recordó a su hijo Miguel Uribe Turbay, asesinado recientemente en medio de la campaña electoral, y dijo que continuará con su legado.
“Quien debía estar acá era Miguel; lo mejor que podemos hacer es continuar con su causa y seguir adelante y lograr lo que él quería hacer para este país”, afirmó el candidato presidencial.
Uribe Londoño reconoció que no ha sido fácil adelantar esta campaña electoral y volvió a cuestionar lo sucedido en el Centro Democrático en medio de la elección de su candidato, en la que resultó elegida Paloma Valencia y él fue expulsado de ese proceso.
A pesar de eso, dijo que dará todo de sí para su candidatura.
Incluso, afirmó que muchos de los votos que tendría en la primera vuelta serían del Centro Democrático.
“Tengo muchos amigos en el Centro Democrático y fui cofundador del Centro Democrático, y Miguel fue su gran líder de 2022 a 2025, y nosotros estamos en capacidad de representar todo lo que esas personas del Centro Democrático quieren; por eso creo yo que los invito a votar por mí”, afirmó el candidato presidencial.
Otro anuncio que hizo Uribe Londoño fue que estaría dispuesto a sentarse nuevamente a conversar con el expresidente Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, pues considera que debe haber unión para enfrentar a los sectores que quieren la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.
“Claro, cuando él quiera, con él y con todo el mundo. Tenemos que unirnos. Él está haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío con muchísima gente que está al lado de nosotros. No nos podemos estar asesinando, lo que tenemos es que unirnos”, manifestó Uribe Londoño.