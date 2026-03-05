Política

Miguel Uribe Londoño inscribió su candidatura presidencial y presentó a su fórmula vicepresidencial

El candidato fue avalado por el Partido Demócrata Colombiano.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 3:56 p. m.
Miguel Uribe Londoño lanzó su candidatura.
Miguel Uribe Londoño lanzó su candidatura.

Miguel Uribe Londoño llegó hasta la sede de la Registraduría para hacer oficial su candidatura. Lo hizo acompañado de quien será su fórmula vicepresidencial, la administradora de empresas Luisa Fernanda Villegas.

“La plata para el magnicidio de mi hijo Miguel provino de Venezuela”: Miguel Uribe Londoño

Uribe recordó a su hijo Miguel Uribe Turbay, asesinado recientemente en medio de la campaña electoral, y dijo que continuará con su legado.

“Quien debía estar acá era Miguel; lo mejor que podemos hacer es continuar con su causa y seguir adelante y lograr lo que él quería hacer para este país”, afirmó el candidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño oficializa que será candidato presidencial con una fuerte arremetida contra el Centro Democrático
ED 2275
Miguel Uribe Londoño quiere llegar al Palacio de Nariño. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Uribe Londoño reconoció que no ha sido fácil adelantar esta campaña electoral y volvió a cuestionar lo sucedido en el Centro Democrático en medio de la elección de su candidato, en la que resultó elegida Paloma Valencia y él fue expulsado de ese proceso.

A pesar de eso, dijo que dará todo de sí para su candidatura.

Incluso, afirmó que muchos de los votos que tendría en la primera vuelta serían del Centro Democrático.

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”
Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.
Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.

“Tengo muchos amigos en el Centro Democrático y fui cofundador del Centro Democrático, y Miguel fue su gran líder de 2022 a 2025, y nosotros estamos en capacidad de representar todo lo que esas personas del Centro Democrático quieren; por eso creo yo que los invito a votar por mí”, afirmó el candidato presidencial.

Otro anuncio que hizo Uribe Londoño fue que estaría dispuesto a sentarse nuevamente a conversar con el expresidente Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, pues considera que debe haber unión para enfrentar a los sectores que quieren la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.
Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.

“Claro, cuando él quiera, con él y con todo el mundo. Tenemos que unirnos. Él está haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío con muchísima gente que está al lado de nosotros. No nos podemos estar asesinando, lo que tenemos es que unirnos”, manifestó Uribe Londoño.

