Finalizó la reunión entre Gustavo Petro y 309 observadores electorales internacionales: “Creen en las garantías del Gobierno”

Se conocieron las conclusiones de la reunión que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, con más de 300 observadores electorales internacionales, quienes aceptaron la invitación del Gobierno nacional.

En el encuentro, que se llevó a cabo este jueves, el mandatario colombiano puso de presente sus dudas sobre el software electoral de cara a garantizar la transparencia de la primera vuelta presidencial que se realizará el próximo 31 de mayo.

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En esa fecha, los ciudadanos podrán participar en la elección de los diferentes candidatos que han postulado sus nombres para suceder a Gustavo Petro en la presidencia.

Al término de esa reunión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que los diferentes observadores electorales que asistieron al encuentro con Petro señalaron que “creen en las garantías del Gobierno”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó las conclusiones de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y observadores electorales internacionales. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hDom48CQfh — Revista Semana (@RevistaSemana) May 14, 2026

“Fue muy positiva, esos observadores creen en la democracia que tienen en el Gobierno aquí, creen en que el Gobierno está haciendo lo necesario para dar las respectivas garantías y ven que es un proceso democrático y justo, en el cual el Gobierno tiene una preponderancia para que así sea”, indicó el alto funcionario.

Sin embargo, llamó la atención que en la reunión no estaba presente el registrador nacional Hernán Penagos, pese a que otros organismos electorales sí fueron invitados.

Ante ese panorama, el ministro del Interior señaló: “Yo no sé, yo no era el que invitaba a la reunión, no sé si no estaba invitado o no vino”.

Cabe reseñar que recientemente la Registraduría dio a conocer la cifra oficial de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto para el 31 de mayo.

Por medio de un comunicado, la entidad manifestó: “Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030, que se realizarán el próximo 31 de mayo”.

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“De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación”, finalmente detalló la Registraduría.