Registraduría reveló la cifra oficial de colombianos habilitados para votar en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo

El presidente de la República, Gustavo Petro, termina su estadía en la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, según lo que establece la Constitución política del país.

Y en medio del escenario electoral por el que está atravesando Colombia, en donde los ciudadanos serán convocados a las urnas el 31 de mayo para la primera vuelta presidencial, la Registraduría dio a conocer la cifra oficial de colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto.

Gustavo Petro reconoció que le dijeron que buscara “reelegirse”: la revelación agitó la arena política de cara a las elecciones

“Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030, que se realizarán el próximo 31 de mayo”, detalló el organismo electoral.

Y agregó la Registraduría: “De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación”.

Además, detalló la entidad:

En Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

En el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo.

“Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Conoce tu lugar de votación’”, concluyó la Registraduría.

Entretanto y frente a las dudas que ha plasmado el presidente de la República, Gustavo Petro, frente al proceso electoral, esta semana la Registraduría dio a conocer que se cumplió el tercer día de la puesta a disposición del código fuente y del software de preconteo a los auditores de las organizaciones políticas. Según indicaron, allí se habría demostrado que se trata de un sistema “inalterable”.

Gustavo Petro se molestó con Paloma Valencia por señalar que su “gobierno es el más corrupto de la historia”; así le respondió

“A través de un programa especializado, los representantes de los partidos comprueban la invulnerabilidad de la herramienta que consolidará los votos dentro y fuera del país el 31 de mayo”, expresó finalmente la Registraduría.