Gustavo Petro dio las primeras pistas de cuándo revelará la identidad de la misteriosa persona que lo visitó en Manta

Siguen los ecos del polémico traslado que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, a Manta, Ecuador, luego de que participó en la ceremonia de posesión del mandatario de ese país, Daniel Noboa.

Jefe de seguridad de Gustavo Petro rompió el silencio por polémico viaje del presidente a Manta: reveló detalles de las visitas

Ante las preguntas que han aumentado sobre una persona misteriosa que lo visitó en la cabaña en Manta, información que compartió su jefe de seguridad, el general en retiro Humberto Guatibonza, el presidente publicó un mensaje enigmático.

Lo hizo por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X: “A su debido tiempo, primero que caigan todos los calumniadores en su propio cerco”.

Guatibonza, en una comunicación oficial, expresó: “Durante su estadía, el señor presidente recibió la visita de una persona de su confianza, quien le colabora con la elaboración de su libro (esta persona está en la capacidad de testificar si así se requiere); los demás ingresos fueron de su seguridad presidencial colombiana, quienes en diversas oportunidades ingresaron para poder llevar los alimentos para el señor presidente, con los estándares de seguridad que se mantienen al mandatario”.

Comunicado del jefe de seguridad de la Presidencia Foto: Comunicado del jefe de seguridad de la Presidencia

Pero una de las voces que pidió a Petro que revele la identidad de la persona que lo visitó en la cabaña en Manta fue Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en la administración del expresidente Iván Duque.

“Las agendas de los funcionarios públicos, incluida la del presidente, por transparencia, deben ser públicas. Entonces, salvo que haya sido una reunión de seguridad nacional, que no tendría por qué serlo si estaba en un país vecino, sí debería estar claro qué personas fueron, cómo se manejan los registros de Casa de Nariño”, dijo Muñoz en diálogo con SEMANA.

También expresó: “Qué personas fueron, a qué horas, cuánto tiempo duraron, cuáles son las identificaciones de esas personas, quiénes estaban con él allá, quiénes de su equipo de seguridad, quiénes de su equipo de Gobierno”.

“Eso es una información que no tiene por qué ser oculta. Pues más allá de creerle la palabra a lo que dice el jefe de seguridad, pues debería es tener una bitácora de todas sus actividades minuto a minuto porque además está en un país vecino y pues es muy importante que eso quede claro”, concluyó Víctor Muñoz.

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El controvertido viaje de Gustavo Petro a Manta, Ecuador, ocurrió del 24 al 26 de mayo de 2025, y ha generado muchas preguntas sobre si se reunió con alias Fito, algo que el presidente ha negado de manera clara.