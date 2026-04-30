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María Fernanda Cabal hizo revelación en vivo sobre Gobierno Petro a pocos días de las elecciones: “Lo va a hacer en cabeza de Iván Cepeda”

La senadora y exprecandidata presidencial habló en El Debate de SEMANA.

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Redacción Debate
30 de abril de 2026 a las 12:43 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro, María Fernanda Cabal e Iván Cepeda.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro, María Fernanda Cabal e Iván Cepeda. Foto: SEMANA y Presidencia de la República, respectivamente.

María Fernanda Cabal, exprecandidata presidencial, habló en El Debate de SEMANA sobre un supuesto plan del presidente Gustavo Petro. El anuncio lo hizo a pocos días de las elecciones presidenciales.

“Siento que Petro, claro que quiere reelegirse, claro que quiere quedarse. Ahora no pudo hacer nada con su constituyente, pero lo va a hacer en cabeza de Iván Cepeda y van a acabar la Constitución y va a haber reelección y se van a quedar 40 años. Y van a acabar el país. Ese es el proyecto del comunismo que entró a América Latina desde los años 20″, afirmó Cabal.

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No obstante, la senadora del Centro Democrático también vaticinó que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no ganará las elecciones presidenciales.

“Van a buscar la reelección si tenemos la desgracia que se nos roben las elecciones, porque yo no creo que a voto limpio gane Iván Cepeda nunca jamás, por más de que haya la propaganda del resentimiento, el fanatismo, la gente que quiere que todo el mundo viva mal, por más plata de la burocracia de 500 mil puestos de trabajo que no se necesitan en vez de construir vías y acueductos y hospitales", señaló Cabal.

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