Álvaro Uribe: “La constituyente que impulsan Petro y Cepeda marchita al sector privado”

Álvaro Uribe sentó su posición sobre el proyecto de asamblea constituyente que impulsan Gustavo Petro y el Pacto Histórico, de cara a las elecciones presidenciales.

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La interpretación del exmandatario y dirigente del Centro Democrático es que la iniciativa marchitaría al sector privado, entre otros reparos que formuló.

“Para ellos, lo estratégico es casi toda actividad productiva o de servicios que exigen sea monopolio estatal, como la salud que anula lo privado”, dijo Álvaro Uribe.

Frente a esto último, denunció que se usan hospitales públicos para la corrupción financiar campañas políticas, y que se pretende que la gente sea esclava de ese sistema.

Como se recordará, el Ejecutivo planea presentarle al nuevo Congreso de la República, el 20 de julio, un texto que dé cuenta de los cambios a la Constitución.

La iniciativa ha sido impopular en varios sectores, incluido en el propio Gobierno, pero Petro ha pedido priorizar este proyecto para que sea estudiado en la próxima legislatura.

Expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Presidencia / Foto 3: API

Él ya dio pista sobre el contenido del texto, que será socializado, posiblemente, en la jornada de marcha que programó para este 1 de mayo en varias ciudades del país.

La constituyente giraría sobre estos temas, de acuerdo con una publicación que hizo Petro en su cuenta de X:

“La reforma a la salud, que quite intermediarios corruptos y permita la inmediata atención de la persona enferma, potencie el sistema preventivo de salud, fortalezca la red pública hospitalaria y financie el agua potable y la nutrición de todas y todos los colombianos como prioridad”.

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“Apruebe la reforma pensional y garantice el derecho a la pensión a todas las personas que trabajen y cumplan con los tiempos”.

“Garantice el salario vital y móvil (sic) y la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad. El trabajo debe tener estabilidad por orden constitucional”.

de acuerdo al aumento de la productividad. El trabajo debe tener estabilidad por orden constitucional”. “Reforma a la justicia para acabar la impunidad; se mantiene la Corte Constitucional actual y su mecanismo de elección”.

“ Reforma a los servicios públicos para acabar con la especulación tarifaria en la energía eléctrica, el agua potable y el servicio de aseo. Se instituye el derecho al agua”.

para acabar con la especulación tarifaria en la energía eléctrica, el agua potable y el servicio de aseo. Se instituye el derecho al agua”. “Reforma del régimen político para acabar la corrupción y el clientelismo, y construir un verdadero árbitro electoral y una Registraduría con transparencia electoral”.

y el clientelismo, y construir un verdadero árbitro electoral y una Registraduría con transparencia electoral”. “El delito de corrupción será el delito más castigado en Colombia, y se pagará en las cárceles del país”.

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