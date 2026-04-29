A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó al anónimo que le llegó al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, en el que se menciona a un gobernador involucrado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

En un mensaje que publicó el mandatario en su cuenta personal de X, cuestionó la información al expresar que tiene como intención interferir en las elecciones de Colombia, cuya primera vuelta presidencial se realizará el próximo 31 de mayo.

“Uribe sigue el plan con Noboa. Ya va a acusar un gobernador colombiano, que sabemos cuál es, para buscar ganar las elecciones con mentiras”, expresó el jefe de Estado.

Y mencionó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, con quien ha tenido varios roces que tienen en una crisis diplomática a Colombia con el vecino país: “Noboa es el encargado de violentar a Colombia. Los datos de quienes asesinaron al senador Uribe Turbay los tiene la fiscalía. Sus anónimos los diseñan para que nos matemos entre los colombianos y ahora no somos tan pendejos”.

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