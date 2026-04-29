Paloma Valencia dice que, si es presidenta, militarizará la vía entre Cali, Popayán, Pasto, Rumichaca y reactivará las órdenes de captura

La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó la situación de orden público que se está presentando en el suroccidente del país, donde se han registrado en los últimos días varios atentados que dejaron más de 20 personas muertas.

En medio de un evento con más de 300 retirados de la fuerza pública y 45 generales, anunció que, si llega a la Presidencia, una de las primeras medidas que tomará será militarizar la vía entre Cali, Popayán, Pasto y Rumichaca.

“Quiero hablar un poco de las dos medidas que ahora sí que se entienden más. La primera, la militarización de la vía Cali, Popayán, Pasto, Rumichaca. Antes tenía que explicar por qué; ya no me toca, porque todos sentimos el dolor de lo que está pasando allá, todos sabemos lo que está viviendo la gente que coge esa carretera”, afirmó Valencia.

Paloma Valencia hizo ambos anuncios en ese encuentro. Foto: Campaña Paloma Valencia

La candidata de la Gran Consulta por Colombia dijo que eso era algo que se veía venir, pero que el Gobierno nacional ha ignorado. “Yo vi esa alocución y esos tuits de Petro: que no hay crisis de salud, que nos la estamos inventando; que no hay caos de seguridad, que nos lo estamos inventando; que no hay atentados en mi contra, que nos lo estamos inventando”, cuestionó la senadora, que recordó que quienes le entregaron esa información de un supuesto atentado en su contra fue el propio Gobierno, en cabeza del ministro de Defensa, del Interior y el director de la Policía Nacional.

Así se afectarían los distintos sectores económicos con los cuatro candidatos punteros en las encuestas

La senadora del Centro Democrático criticó la directriz del Gobierno en la que se ordenó que todos los funcionarios deben consultar al presidente antes de dar declaraciones públicas, que, según reconoció el ministro del Interior, Armando Benedetti, habría sido tras la entrevista de Angie Rodríguez a Yesid Lancheros, director de SEMANA.

Paloma Valencia presentó su propuesta de seguridad total. Foto: Campaña Paloma Valencia

“Hay que decirle al presidente que el problema de las crisis no es que se hablen, es que se sufran como las está sufriendo el pueblo colombiano y que no importa el esfuerzo que hagan por acallarnos, la gente sabe lo que está pasando en el país”, afirmó la candidata.

Además de la militarización de esa vía, Valencia anunció que el primer decreto que expedirá si llega a la Presidencia será para reactivar las órdenes de captura en contra de lo que denominó el “cartel de la paz total”, es decir, los criminales que han obtenido beneficios por negociar con el Gobierno.

“Vamos a cazarlos como ratas que son y los vamos a llevar presos”, mencionó Valencia.

En medio de la denuncia que hizo la candidata sobre el posible atentado en su contra, ya había criticado la paz total del Gobierno y había dicho que una de las primeras medidas que tomaría sería reactivar esas órdenes de captura.