Escalada de violencia en el Cauca obliga a suspender obras de importante sector vial

La concesionaria Nuevo Cauca S. A. S. anunció la suspensión de las actividades de obra entre el kilómetro 0 y el municipio de Piendamó, en el Cauca, debido a la compleja situación de orden público que golpea esta región del país.

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La decisión fue comunicada este lunes 28 de abril a través de un comunicado oficial, en el que la empresa aseguró que las amenazas contra su personal y la alteración de la seguridad obligaron a detener los trabajos de construcción de la segunda calzada.

“Nos vimos en la obligación de suspender las actividades de obra desde el kilómetro cero hasta el municipio de Piendamó, con el fin de garantizar la vida e integridad de nuestro personal”, señaló la concesionaria en el documento. La empresa también indicó que busca proteger los activos vinculados a este importante proyecto vial para el suroccidente colombiano.

Nuevo Cauca reiteró además un llamado urgente a las autoridades competentes para atender la situación de violencia que actualmente afecta el corredor vial.

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Según explicó la concesionaria, esta obra es considerada fundamental para mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial y aportar al desarrollo económico de la región.

La decisión se da a conocer en medio de una delicada situación de seguridad en el Cauca, especialmente tras los recientes ataques registrados sobre la vía Panamericana. Uno de los hechos más graves ocurrió en Cajibío, donde un atentado terrorista dejó 20 muertos y decenas de heridos.

Precisamente, las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco reconocieron públicamente su responsabilidad en ese atentado. A través de un comunicado, el grupo armado ilegal aseguró que el objetivo del ataque era una patrulla de la Policía y admitió que hubo afectaciones contra civiles durante la acción terrorista.

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A esto se suma otro hecho ocurrido recientemente en la vía Panamericana, donde las autoridades lograron desactivar un artefacto explosivo abandonado cerca de un camión incinerado, situación que obligó a cerrar temporalmente el corredor y encendió nuevamente las alarmas por la seguridad en la zona.

La problemática de orden público también ha impactado directamente el desarrollo de las obras de infraestructura en el departamento.

Meses atrás, contratistas y trabajadores habían advertido sobre robos de maquinaria, amenazas y ataques armados que dificultan el avance de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando operativos militares y de control en distintos municipios del Cauca para evitar nuevos hechos violentos y garantizar la movilidad en uno de los corredores más importantes del suroccidente colombiano.

Esta obra es considerada fundamental para mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial. Foto: Nuevo Cauca