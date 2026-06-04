Otra masacre en Colombia: cuatro hombres fueron asesinados en Santander de Quilichao

Cuatro hombres fueron asesinados en una nueva masacre ocurrida en el norte del Cauca, un hecho que volvió a encender las alarmas por la creciente violencia que golpea a esta región del país. El crimen se registró en el corregimiento de Mondomo, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, donde habitantes del sector encontraron los cuerpos y alertaron a las autoridades.

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De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, las víctimas fueron halladas sin vida en una zona rural de esta población caucana. Fueron los propios campesinos de la comunidad quienes informaron sobre el hecho violento, lo que permitió el despliegue de las autoridades para adelantar las labores de inspección e investigación.

Aunque inicialmente no se conocían las identidades de los fallecidos, organismos judiciales iniciaron las labores correspondientes para establecer quiénes eran las víctimas y las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos. Las autoridades también buscan determinar si el caso está relacionado con la disputa territorial que mantienen estructuras armadas ilegales que operan en el departamento del Cauca.

El hecho se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa el norte del Cauca, una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y por los constantes enfrentamientos que se presentan en corredores estratégicos de la región.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de esta nueva masacre, mientras las comunidades de Mondomo expresaron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el territorio.

Cabe recordar que 24 horas antes se confirmó la masacre de tres hombres en Candelaria, Valle del Cauca. Indepaz catalogó este hecho como la masacre número 59 en lo corrido de este año; según el instituto, “Desde el pasado lunes se reportó que hombres armados irrumpieron en varias viviendas del municipio de Candelaria y retuvieron a cuatro hombres”.

Agregó Indepaz: “Horas más tarde, uno de los retenidos fue encontrado sin vida y posteriormente dos hombres fueron hallados asesinados en cañaduzales del corregimiento de San Joaquín. El otro hombre retenido continúa desaparecido”.