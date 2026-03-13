La comunidad de Santander de Quilichao denunció en el noticiero de Telepacífico, 90 Minutos, los retrasos de una obra y, en consecuencia, las múltiples afectaciones que les han generado los trabajos viales que serían clave para la movilidad en el norte del Cauca.

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Esta construcción acumula más de tres años de retraso, lo que ha generado inconformidad entre habitantes y autoridades locales.

El proyecto, ejecutado por la Gobernación del Cauca, buscaba mejorar uno de los principales corredores del municipio, en el sector de la calle Quinta. La obra debía completarse en un plazo aproximado de 18 meses, pero el cronograma se ha extendido durante varios años sin que los trabajos hayan sido finalizados.

Se trata de la calle Quinta de Santander de Quilichao. Foto: Suministrado por Juan José Figueroa para 90 Minutos de Telepacífico

“Me han afectado las ventas alrededor de un 70%. Dejan escombros en todas partes, intervienen todos los tramos y no los terminan. También hacen cierres de vía y nuestros clientes no tienen por dónde llegar hasta el sitio donde podemos darles la debida atención”, señaló un comerciante en el noticiero de Telepacífico, 90 Minutos.

Además de las pérdidas económicas, algunos ciudadanos han advertido que los trabajos han provocado riesgos para sus viviendas. Una residente del sector aseguró que las intervenciones en el terreno han dejado expuestas redes de servicios públicos y estructuras cercanas a las casas.

“Cuando tumbaron el antejardín y vinieron raspando, ese gas ahí corre peligro. Se puede caer esa pared y yo quedarme sin gas o que ocurra un accidente peor“, expresó una habitante en el mismo medio.

¿Por qué se ha demorado la obra?

Concejales del municipio han señalado que el proyecto se ha ejecutado por tramos que quedan inconclusos antes de iniciar nuevas intervenciones, lo que intensifica las molestias para la comunidad.

Las obras no se concluyen Foto: Tomado de Noticiero 90 Minutos de Telepacífico

Cabildantes de la zona también concuerdan con que los trabajadores inician en un sector y luego se trasladan a otro sin terminar el anterior, lo que mantiene varias zonas de la vía intervenidas al mismo tiempo y dificulta la circulación de vehículos y peatones.

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Santander de Quilichao es uno de los municipios más importantes del norte caucano y funciona como punto de conexión entre el departamento del Cauca y el Valle del Cauca, por lo que la mejora de su infraestructura vial es considerada clave para el desarrollo económico de la región.

La construcción de la doble calzada busca precisamente ampliar la capacidad de la vía, mejorar la seguridad vial y facilitar el tránsito de vehículos que circulan diariamente por este corredor.