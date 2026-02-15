Denuncian retención de candidata Lucy Amparo Guzmán en Cauca: su camioneta fue hurtada y desarmaron su esquema de seguridad

La campaña de Lucy Amparo Guzmán González, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, informó el 14 de febrero que la aspirante fue retenida por hombres armados mientras se desplazaba por el sector rural de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con el comunicado dirigido a la opinión pública, el hecho ocurrió cuando la candidata se movilizaba por la zona. En el documento se señaló que fue despojada de su vehículo y que su esquema de seguridad fue desarmado durante la retención.

Alcalde de Morales, Cauca, fue secuestrado por hombres armados en la vía Panamericana: Ejército lo liberó horas después

“Hoy el Cauca fue golpeado nuevamente por la violencia. Nuestra candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Lucy Amparo Guzmán González, fue retenida por hombres armados mientras se desplazaba por el sector rural de Santander de Quilichao. En el hecho, fue despojada de su vehículo y el esquema de seguridad fue desarmado”.

Su equipo de campaña también afirmó que “Lucy Amparo y su equipo están a salvo. Pero lo ocurrido es inaceptable y no puede normalizarse: es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas”.

En el comunicado se agregó que el caso refleja la situación de orden público en el departamento y advierte sobre riesgos para la participación política. Además, se mencionó que la denuncia fue instaurada ante las autoridades competentes.

“Lo decimos con claridad: Seguiremos en el territorio, de la mano de nuestra gente, construyendo el Cauca juntos. La denuncia ya fue instaurada ante las autoridades competentes”, dice el comunicado.

Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades nacionales y a los organismos de control para que adopten medidas de protección de cara a las próximas elecciones.

“Exigimos al Gobierno nacional, a las autoridades competentes y a los organismos de control medidas inmediatas, efectivas y verificables de protección para todas y todos los candidatos en el Cauca, con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres. La democracia no puede depender de la valentía individual; debe ser garantizada por el Estado”, puntualizó el escrito.