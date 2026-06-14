Amenazas contra fiscal no frenaron proceso: envían a prisión a ocho presuntos integrantes de Los Lampas en Soacha

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de ocho presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como Los Lampas, señalada de dedicarse a la comercialización y distribución de estupefacientes en distintos sectores de Soacha, Cundinamarca.

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El caso llamó la atención porque, durante el desarrollo de las audiencias, uno de los procesados habría amenazado de muerte al representante del ente acusador.

De acuerdo con la investigación, la organización estaría involucrada en la venta de marihuana, bazuco, cocaína y tusi en barrios como Danubio, Prado Las Vegas y Hogares, además de realizar expendio en modalidad exprés y a domicilio. Las autoridades también señalaron que la actividad ilegal se extendía a dos centros comerciales ubicados sobre la Autopista Sur.

Entre los judicializados figura Luis Miguel Moreno López, señalado como el presunto cabecilla de la red. Junto a él fueron procesadas otras siete personas que, según la Fiscalía, tendrían diferentes roles dentro de la estructura, desde la coordinación de la distribución hasta la dosificación y comercialización de los estupefacientes.

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Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca les imputó a todos los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y uso de menores para la comisión de delitos.

La Fiscalía reveló que, durante la formulación de cargos, uno de los procesados, identificado como Bryan Alexander Rodríguez Ordóñez, interrumpió la diligencia y por medio de un papel escribió amenazas de muerte contra el fiscal del caso.

Por estos hechos, deberá enfrentar un nuevo proceso judicial por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Tras analizar los elementos presentados por el ente investigador, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los ocho presuntos integrantes de Los Lampas, mientras avanzan las investigaciones en su contra.