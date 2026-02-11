Alcalde de Morales, Cauca, fue secuestrado por hombres armados en la vía Panamericana: Ejército lo liberó horas después

Momentos de terror y pánico se vivieron en la vía Panamericana después de que hombres armados secuestraran a Óscar Guachetá, alcalde del municipio de Morales, Cauca.

Afortunadamente, la rápida reacción de la Fuerza Pública, más precisamente del Ejército, permitió su liberación poco después.

De acuerdo con las primeras informaciones, el mandatario regresaba de la ciudad de Bogotá tras cumplir unos compromisos. Cuando se encontraba por la vereda La María, municipio de Piendamó, en Cauca, junto a su esquema, fue interceptado por hombres armados.

Óscar Guachetá, alcalde de Morales, Cauca. Foto: Gobernación del Cauca y suminsitrada

Al parecer, los sujetos comenzaron a disparar de manera indiscriminada, por lo que el vehículo se vio obligado a parar y fue entonces cuando el mandatario fue secuestrado.

Ante lo sucedido, la Tercera División del Ejército activó las medidas urgentes en estos casos y, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional, lograron ubicar a las víctimas en el municipio de Caldono y quitárselos a los criminales.

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

“Una vez conocido el caso, se activaron de manera inmediata los dispositivos de búsqueda y localización, lo que permitió ejercer presión operacional sobre la zona y frustrar la intención criminal de, al parecer, un grupo armado ilegal”, indicó la institución.

Según las primeras informaciones, el alcalde y su escolta se encuentran a salvo y en buenas condiciones de salud, por lo que afortunadamente no sufrieron ninguna afectación en medio de esta situación.

La Fuerza Pública indicó que seguirán patrullando la zona para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en esta parte del territorio nacional.

“El Ejército Nacional mantiene operaciones en el sector para ubicar a los responsables de este hecho, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, la integridad de los ciudadanos y la tranquilidad de las comunidades del departamento”, señaló.

La Alcaldía de Morales emitió un comunicado para rechazar el ataque del que fue víctima Guachetá. “La vida es el valor supremo y sagrado que rige nuestra sociedad y debe ser protegida por encima de cualquier diferencia”, remarcó.

“La violencia jamás será el camino. En Morales no hay espacio para el miedo o quebrantar la paz”, agregó.

Además, la administración hizo un llamado para que cualquier conflicto se solucione a través del diálogo y no con este tipo de actos, que generan terror en el departamento.

“Morales seguirá siendo un territorio donde prevalezca el diálogo, la legalidad, la institucionalidad y la defensa de la vida”, concluyó.

Pocas horas antes de esto, una situación parecida se había presentado con la senadora Aída Quilcué, quien fue secuestrada cuando se movilizaba en el Cauca, aunque poco después la Guardia Indígena logró evitar que se concretara el hecho criminal.