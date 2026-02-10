Ejército intensifica sus operaciones en el Catatumbo contra el ELN: se han destruido más de 40 artefactos explosivos

En el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, han realizado operaciones militares en la subregión del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.

Durante estos operativos que se desarrollaron en las veredas Palmeras y Versalles, del municipio de Tibú, así como en la vereda Kilómetro 77 y Filo Gringo, se ubicaron y destruyeron, durante el mes de enero, 43 artefactos explosivos, entre ellos minas antipersona y medios de lanzamiento, los cuales habrían sido instalados por el Frente de Guerra Nororiental del GAO ELN.

Un menor de edad entre las víctimas de los bombardeos en el Catatumbo

“Dentro de los artefactos explosivos improvisados hallados por el Equipo Explosivos, Detención y Eliminación de Artefactos Explosivos (EXDE—EOC), se encontraron elementos acondicionados con cadenas de motocicletas, metales pesados y grapas, dispuestos en caminos transitados por pobladores y en cercanías a centros educativos”, detalló el coronel Carlos Guerrero, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°3.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en la vereda Kilómetro 77 del municipio de El Tarra fueron hallados tres artefactos explosivos de aproximadamente 30 x 20 centímetros con concreto explosivo y un peso estimado entre 12 y 15 kilogramos, los cuales contaban con sistema de activación por cable de mando.

“Estos explosivos de gran poder son empleados de manera indiscriminada por estos grupos armados con el fin de atentar contra la tropa. Esta práctica criminal se evidenció recientemente en la zona, causando amputaciones a dos campesinos el fin de semana anterior, quienes fueron atendidos oportunamente por las tropas para preservar sus vidas”, dijo el Ejército.

Las operaciones han sido en Tibú y El Tarra. Foto: Ejército Nacional

Según estadísticas entregadas por el Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas del Ejército, durante el año 2025 en Norte de Santander se registraron 21 afectaciones, donde se registraron 15 personas heridas y seis asesinadas que habrían sido víctimas de artefactos explosivos.

“Denunciaremos el uso de estos métodos por parte del ELN, los cuales atentan contra la vida y la honra de los habitantes del Catatumbo. Como Fuerza, mantendremos nuestro compromiso de proteger la vida y brindar la seguridad necesaria a las comunidades de esta región”, puntualizó el coronel Guerrero.